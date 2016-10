Die Kraft der Sonne nutzen - Lichttherapie mit Vollspektrumlicht

Wenn an grauen Tagen die Sonne fehlt, sinkt die Stimmung, man ist häufig müde und antriebslos. Oft die Folge von Lichtmangel. Lichttherapie mit Vollspektrumlicht kann helfen, nebenwirkungsfrei!

Wohlfühllicht

(firmenpresse) - Sie leiden in der dunklen Jahreszeit an Depressionen? Das Aufstehen morgens fällt Ihnen schwer und Sie quälen sich bei trübem Wetter durch den Tag? Die Augen wollen oft nicht so und die Bildschirmarbeit wirkt ermüdend? Wie haben die Lösung: Lichttherapie mit Vollspektrumlicht. Im Unterschied zu einem herkömmlichen Lichttherapiegerät bietet Ihnen das Vollspektrumlicht nahezu die gesamte Bandbreite der Sonne.



Die Natur hat immer Recht



Dies wusste bereits Johann Wolfgang von Goethe, der eine tiefgründige Farbenlehre verfaßte und dem eine Lichttherapie mit Vollspektrumlicht sicher gefallen hätte. Was ist das Besondere daran und was unterscheidet ein Lichttherapiegerät mit Vollspektrumlicht von anderen Lichttherapien? Leuchtmittel, die alle Spektralfarben enthalten, wie sie ansonsten nur das reine Sonnenlicht besitzen, haben eine belebende und erfrischende Wirkung. Es ist eine überaus sanfte und doch effektive Form der Lichttherapie, die überall, ob zuhause oder am Arbeitsplatz eingesetzt werden kann. Allgemein benötigt der Mensch, um sich körperlich und seelisch wohl zu fühlen und um gut sehen zu können, alle Wellenlängen des Lichts. Diese bieten ihm nur das Vollspektrumlicht. Wörtlich bedeutet der Begriff "das gesamte Lichtspektrum der Sonne, welches uns auf der Erde erreicht". Wir spüren doch, wie uns ein sonnendurchfluteter Sommertag beflügelt und welch eine enorme Kraft, Lebensfreude und Zufriedenheit sowohl ein Sonnenauf- als auch -untergang schenken kann.



Warum das Sonnenlicht so wichtig ist



Die Schwingungen des Sonnenlichtes regen die Produktion des Botenstoffes Serotonin an, das auch als Glückshormon bekannt ist. Außerdem wird nur durch Sonnenlicht das Vitam D in unserem enthalten Körper erzeugt, welches unsere Knochen so dringend zum Aufbau der Zellen benötigen. Allgemein tanken wir durch die Kraft der Sonne Energie auf. Wir fühlen uns schwungvoller und gut gelaunt, die Arbeit geht leichter von der Hand und wir sind insgesamt im Gleichgewicht. Nur das Sonnenlicht beinhaltet alle sieben Spektralfarben.





Die heilende Kraft des Lichtes



Die Schulmedizin hat sich die Effektivität einer Lichttherapie schon seit langem zu eigen gemacht und setzt diese unterstützend zum Beispiel bei Depressionen ein. Jedoch führt nur eine Lichttherapie mit Vollspektrumlicht zu noch besseren Erfolgen, denn nur ein Lichttherapiegerät, das in seinem Leuchtmittel dem Licht der Sonne nahe kommt, kann diese nachhaltige Wirkung erzielen. Entdeckt wurde das Leuchtmittel bereits vor über 50 Jahren und erfolgreich von der US Navy auf U-Booten, zur Aufzucht von Pflanzen und eben in der Schulmedizin angewandt.



Hochwertige Lichttherapiegeräte nutzen die Kraft der Sonne



Der Vorteil eines Lichttherapiegerätes mit Vollspektrumlicht liegt darin, dass die Schwingungen dieses Leuchtmittels bereits bei deutlich weniger Intensität kraftvoll zur Wirkung kommen. Es reichen oft schon Stärken zwischen 600 und 2.500 Lux aus, die deutlich Körper und Seele positiv beeinflussen. Das dem Sonnenlicht nachempfundene Licht kann bis auf 5.000 Lux erhöht werden und spricht unterschiedliche Ebenen im Menschen an. Es regt Denkprozesse an, kurbelt den Stoffwechsel hoch und wirkt stimulierend auf unsere Gefühlswelt. Abgesehen vom gezielten Austausch herkömmlicher Leuchtmittel mit Vollspektrum-Tageslichtlampen im Wohn-und Arbeitsbereich, werden tatsächlich wenige Lichttherapiegeräte mit dem sonnennahen Biolicht angeboten, die eine gezielte Lichtbehandlung bieten, die zu mehr Frische, Energie und Ausgeglichenheit führen. Die meisten Lichttherapiegeräte arbeiten jedoch mit dem herkömmlichen energieärmeren Licht. Fragen Sie also nach Vollspektrumlicht.



Soeben hat unsere Aktionswoche bis zum 31.10.2016 begonnen - Lichtherapiegeräte mit Vollspektrumlicht zusätzlich mit einer 20 Watt Vollspektrumlampe als Geschenk. Weitere Infos gibt es bei natur-nah / ww.natur-nah.de











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.natur-nah.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

natur-nah.de - Vollspektrumlicht

Leseranfragen:

Ringstr. 7, 29559 Wrestedt

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 24.10.2016 - 14:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1416017

Anzahl Zeichen: 4342

Kontakt-Informationen:

Firma: natur-nah.de - Vollspektrumlicht

Ansprechpartner: Michael Grassegger

Stadt: Wrestedt

Telefon: 05802/970620



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.