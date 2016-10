Neuer IT-Stifter pixx.io spendet Bildverwaltungslösung an Non-Profits

IT-Spende ist über Stifter-helfen.net in Deutschland, Österreich und Schweiz erhältlich



Mühldorf am Inn/München/Siegburg/Wien/Zürich, 24. Oktober 2016 – Das deutsche Software-Unternehmen pixx.io spendet ab sofort seine Bild- und Medienverwaltungslösung über Stifter-helfen.net an Non-Profit-Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das im oberbayrischen Mühldorf am Inn ansässige Startup entwickelt Softwarelösungen zur professionellen Medienverwaltung in Kreativagenturen, mittelständischen Unternehmen, Vereinen und Behörden.



(firmenpresse) - Professionelle Lösung für Verwaltung von Bild- und Mediendateien: pixx.io team

Auf den jeweiligen Länder-Websites von Stifter-helfen.net ist ab sofort pixx.io team als IT-Spende erhältlich. pixx.io team ist eine professionelle Lösung für die Speicherung, Verwaltung und Koordination aller Bild- und Mediendateien in einer Organisation. Die Speicherung erfolgt dabei in sicheren Rechenzentren in Frankfurt (Deutschland) oder Salzburg (Österreich).

Die übersichtliche Oberfläche ermöglicht das komfortable Arbeiten mit den eigenen Medien. Die Such- und Filterfunktionen finden schnell die gewünschte Datei, ohne dass sich User durch endlose Pfade auf dem Server klicken müssen. Die Dateien können zudem direkt in pixx.io in das optimale Format für die jeweilige Zielanwendung konvertiert werden. Anbindungen an Drittsoftware wie Microsoft Office, Adobe Photoshop und InDesign sowie an CMS-Systeme wie Typo3 und WordPress stellt pixx.io optional zur Verfügung.



Verwaltungsgebühr und Förderkriterien für das pixx.io IT-Spendenprogramm

Pro Produkt wird eine geringe Verwaltungsgebühr fällig, um die Kosten für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Portals zu decken. Der Marktwert der Lösung beträgt ca. 180 Euro pro Jahr. Die Verwaltungsgebühr ist netto angegeben. Zur Produktspende geht es unter folgenden Links:

•Deutschland: http://www.stifter-helfen.de/it-spenden/pixxio/pixxio-team 18 Euro pro Jahr zzgl. 19 Prozent MwSt.

•Österreich: http://www.stifter-helfen.at/it-spenden/pixxio/pixxio-team 18 Euro pro Jahr zzgl. 19 Prozent MwSt.

•Schweiz: http://www.stifter-helfen.ch/de/it-spenden/pixxio/pixxio-team 20 Schweizer Franken pro Jahr zzgl. 19 Prozent MwSt.

Förderberechtigt für das pixx.io IT-Spendenprogramm sind alle Non-Profit-Organisationen, unabhängig von ihrer Rechtsform und ihrem Tätigkeitsschwerpunkt. Die Förderberechtigung ist außerdem unabhängig vom jährlichen Gesamtbudget der Organisation.

Der Förderzeitraum ist das Kalenderjahr. Förderberechtigte Organisationen können maximal eine Lizenz pro Kalenderjahr erhalten. Die Lizenzdauer der Produktspende beträgt ab dem Aktivierungsdatum 12 Monate. Danach endet automatisch die Funktionalität des Programms. Ein Download der Bilder aus der Cloud ist für weitere 30 Tage möglich. Weitere Informationen zu den Förderkriterien gibt es unter:



Deutschland:http://www.stifter-helfen.de/foerderkriterien/pixxio

Österreich: http://www.stifter-helfen.at/foerderkriterien/pixxio

Schweiz: http://www.stifter-helfen.ch/de/foerderkriterien/pixxio



Organisationen, die bereits registriert sind, können überprüfen, ob sie förderberechtigt sind, indem sie sich auf der jeweiligen Länder-Website einloggen und auf den Button „Mein Konto“ klicken.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://stifter-helfen.net



Unternehmensinformation / Kurzprofil:



Über Stifter-helfen.net:

Das Portal Stifter-helfen.net – IT für Non-Profits vermittelt an Non-Profit-Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz Produktspenden namhafter IT-Unternehmen sowie Sonderkonditionen und Know-how rund um moderne Technologien. Es wird von der Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH in Partner-schaft mit der amerikanischen Non-Profit-Organisation TechSoup betrieben.

In Deutschland gibt es das IT-Portal seit 2008, in Österreich seit 2012 und in der Schweiz seit 2013. Seither haben sich in den drei Ländern über 40.000 Non-Profit-Organisationen registriert. Die mittlerweile mehr als 30 IT-Stifter spendeten bisher über 900.000 Produkte mit einem Marktwert von 275 Millionen Euro.

Im Bereich Sonderkonditionen erhalten gemeinnützige Organisationen vergünstigte IT-Produkte. So werden im Programm ‚Hardware wie Neu’ seit 2011 generalüberholte Laptops und andere Geräte zum Selbstkostenpreis abgegeben – bisher insgesamt über 28.000. Außerdem gibt es dort Sonderaktionen und Rabattprogramme von IT-Unternehmen.

Im Rahmen seiner gemeinnützigen Tätigkeit unterstützt das IT-Portal den gemeinnützigen Sektor mit zusätzlichem Know-how wie Fachartikeln, Studien, Webinaren und anderen Aktivitäten. Seit 2014 nahmen mehr als 10.000 Non-Profit-Vertreter an über 180 Webinaren teil.



www.stifter-helfen.de

www.stifter-helfen.at

www.stifter-helfen.ch



Dies ist eine Pressemitteilung von

Haus des Stiftens gGmbH

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt:

Stifter-helfen.net – IT für Non-Profits

Petra Röhrl

Haus des Stiftens gGmbH

Landshuter Allee 11

D – 80637 München



Telefon: +49 (0)89 744 200 210

Telefax: +49 (0)89 744 200 300

petra.roehrl(at)stifter-helfen.net

www.haus-des-stiftens.org





Pressekontakt:

pixx.io GmbH

Andreas Gölkel

Bahnhofstr. 25

D – 84453 Mühldorf



Telefon: +49 (0)8631 98 98 14 222

Telefax: +49 (0)176 201 79 258

presse(at)pixx.io

www.pixx.io





Datum: 24.10.2016 - 14:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1416018

Anzahl Zeichen: 3400

Kontakt-Informationen:

Firma: Haus des Stiftens gGmbH



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 24.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 21 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung