Beste Pressemitteilung 2016: Die Expertenjury

Jury #BestePM2016 (v.l.n.r.): Gernot Speck, Jan Eppers, Melanie Tamblé, Ulf-Hendrik Schrader

(firmenpresse) - Noch bis zum 31. Oktober läuft der diesjährige Wettbewerb "Beste Pressemitteilung 2016". Bis dahin haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Presseinformation mit ins Rennen zu schicken. Neben der Auszeichnung können die drei Gewinner des Wettbewerbs PR-Pakete im Wert von 1.000 EUR gewinnen. Wer schlussendlich auf dem Treppchen landet, entscheidet eine Expertenjury, bestehend aus vier Mitgliedern. Ulf-Hendrik Schrader von der Aufgesang Public Relations GmbH, Jan Eppers von der Agentur Frische Fische, Gernot Speck von der Kommunikationsberatung komm.passion und Melanie Tamble von Adenion / PR-Gateway küren die drei Gewinner.

Ulf-Hendrik Schrader

Ulf-Hendrik Schrader ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Aufgesang Public Relations GmbH und der Aufgesang Inbound Marketing Gmbh. Mit über 25 Mitarbeitern bieten beide Unternehmen ihr Know-How etwa 100 Kunden aus unterschiedlichsten Branchen an und bilden gemeinsam die Aufgesang Agenturgruppe. Seine jahrelange Praxiserfahrung teilt Ulf-Hendrik Schrader in regelmäßigen Seminaren und Vorträgen. Integrierte digitale Kommunikation, Inbound- und Content-Marketing bilden dabei seine Beratungsschwerpunkte. Daneben ist er Autor zahlreicher Studien und Fachartikel zum Thema.

Pressemitteilungen gehören für Ulf-Hendrik Schrader zum festen Bestandteil moderner PR:

"Trotz des Paradigmenwechsels, bleiben #Pressemitteilungen ein wichtiges #PRInstrument."

Jan Eppers

Jan Eppers ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Frische Fischer. Der studierte Volkswirt und Philosoph wäre am liebsten Claim- und Headline-Texter, kommt nur viel zu selten dazu. Mit Büros in Dresden, Berlin und London ist die PR-Agentur, seit ihrer Gründung 2004, eine feste Größe für Tech-Themen.

Jan Eppers bringt Online-PR auf den Punkt:

"Die PR hat dank all der Online-Möglichkeiten ihr gemütliches Hinterzimmer verlassen und ist jetzt aufregender und vielfältiger als je zuvor."

Gernot Speck

Gernot Speck, M.A., bringt über 20 Jahre Erfahrung in der PR auf Agentur- und Unternehmensseite mit. Heute arbeitet der 47 Jahre alte Allrounder als Berater, Pressesprecher und Senior Redakteur in der Kommunikationsberatung bei komm.passion. Zudem war der gelernte Bankkaufmann zehn Jahre lang als Journalist für zahlreiche Tageszeitungen und Fachblätter tätig. Das zeigt sich nicht zuletzt an dem Branchenwissen, welches sich Gernot Speck in seiner Laufbahn aneignen konnte: Technik, Handel, Healthcare, Finanzdienstleistungen und Industrie gehören genauso zu seinen Spezialgebieten wie Sport, Immobilien und das Verbandswesen.

Digitale Kommunikation ist bei komm.passion längst angekommen:

"Wirksame Kommunikation funktioniert heute anders als vor zehn Jahren. Kommunikation wird längst offline wie online betrieben. Eine gute Geschichte braucht das synchronisierte Zusammenspiel. Keine Kommunikation kommt heute ohne digitale Komponente aus, und wer ausschließlich auf den offenen Dialog auf Facebook setzt, wird sich langfristig ebenfalls schwertun.

Es gilt: Der gezielte Push von Informationen in Kombination mit der entsprechenden Themen- und Contentaufbereitung ermöglicht das Erleben und Akzeptieren der Botschaft. komm.passion versteht "digitale Kommunikation" nicht als singuläre Kommunikationsdisziplin, sondern als Brücke zwischen der alten Welt und #Neuland."

Melanie Tamble

Melanie Tamble ist Veranstalterin des Wettbewerbs "Beste Pressemitteilung 2016", Autorin zahlreicher Fachbücher, Fachbeiträge und Whitepapers zu den Themen Online-PR, Content Marketing und Social Media. Nach ihrem Studium der Kommunikationswissenschaften und Marketing an den Universitäten von Köln und Reading (U.K.), arbeitete sie als PR- und Marketing Managerin. Sie war in namhaften Beratungsunternehmen und Softwarehäusern, u.a. bei der ABIT AG und der Microsoft GmbH tätig. Gemeinsam mit Andreas Winkler gründete sie im Jahr 2000 die ADENION GmbH und entwickelt seitdem Online-Dienste für Content Marketing, Online-PR und Social Media. Mit PR-Gateway entstand 2009 der Online-Dienst für die Veröffentlichung von Online-Pressemitteilungen, Fachbeiträgen, Dokumenten und Bildern auf vielen verschiedenen Presse-, Fach- und Themenportalen, Newsdiensten sowie Social Media.

Als Mitgründerin und Geschäftsführerin der Adenion GmbH weiß Melanie Tamble wie wichtig eine breit gefächerte digitale Unternehmenskommunikation in relevanten Medien ist und kennt die Bedürfnisse der Kunden:

"Online-PR bietet völlig neue Möglichkeiten für die Kommunikation und Distribution von Inhalten. Während die klassische Pressemitteilung ein reines Informationsmedium für die Presse ist, erreicht die Online-Pressemitteilung im Internet die Öffentlichkeit. Durch die Veröffentlichungen über Presseportale und Social Media sorgen Online-Pressemitteilungen für mehr Reichweite und ebnen den Weg zu einer direkten Kommunikation mit der Zielgruppe."

Die ADENION GmbH entwickelt und betreibt Onlinedienste für Content Marketing, PR und Social Media und unterstützt Unternehmen und Agenturen bei der täglichen Online-Kommunikation.



Das Tool PR-Gateway bietet die einfache, crossmediale und automatisierte Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikel und Unternehmensnews an eine individuelle Auswahl aus über 250 kostenfreien Presseportalen, Fach- und Themenportalen, Dokumenten-Netzwerken, Social Media News-Diensten sowie über die eigenen Social-Media-Kanäle. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden.



Eine Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten über Presseportale, Newsdienste und Social Media kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.



Jetzt informieren und PR-Gateway kostenlos testen, http://www.pr-gateway.de/testen

Datum: 24.10.2016 - 14:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1416020

Anzahl Zeichen: 5444

