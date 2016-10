Neue Audials Generation 2017 liefert mit neuer Technologie Kinofilme, Serien und Musik nach dem Geschmack des Anwenders

Die Audials AG veröffentlicht auf der Internetseite Audials.com die neue Generation 2017 für ihre beliebte Windows Software Familie Audials. Seit über 10 Jahren ist Audials eine beliebte legale Alternative zum Kauf von Musik oder zu illegalen Musikdownloads. Aber auch für den Mitschnitt von Filmen und Serien von Bezahldiensten ist Audials weltweit die führende Lösung. Mit der neuen Generation 2017 erhalten Anwender u. a. neue Möglichkeiten zur gezielten Musikversorgung und viele Verbesserungen zum Streaming-Rekorder.

(firmenpresse) - Neuer Weg für Anwender zu Musik nach eigenem Geschmack

Audials ist seit 2005 für seine intelligente Musikversorgung per Mitschnitt von Internetradios und Musikvideos bekannt. Nach dem Motto "Musikstück als Beispiel und Referenz eingeben und mit Audials jede Menge Musik nach Deinem Geschmack bekommen" bietet Audials One 2017 neue Möglichkeiten für die Anwender. Mit der neuen Software wurde auch die automatische Versorgung mit Musikcharts aus vielen Musikrichtungen weiter ausgebaut. Ebenfalls neu zur Auswahl ist die gezielte Beschaffung von in der Software genannten Evergreens, Aufsteigern und populären Versionen zu einem Musikstück oder zu einer ganzen Musikrichtung aus einer auswählbaren Zeitperiode. Mit der neuen Software können Anwender aus 12.000.000 Musikstücken von bis zu 3.000.000 Musikern aus 120 Musikrichtungen auswählen.



Neu: Von 100.000 Internetradios die letzten 200 gespielten Musikstücke bekommen

Audials One und Audials Radiotracker bieten ab jetzt eine Radio-Historie, die es ermöglicht die letzten 200 Musikstücke aufzunehmen. Das ist deshalb eine Besonderheit, weil dies auch möglich ist ohne dass man das Internetradio vorher empfangen hat. So können Anwender die verpassten Hits von ihrem Lieblingsradio ohne Werbung und Moderation auch noch nachträglich bekommen.



Neuer Streaming-Rekorder bietet viele Neuheiten für den Mitschnitt von Filmen und Serien

Audials Moviebox, Audials Tunebite Platinum sowie Audials One verfügen mit Generation 2017 für den Mitschnitt von Filmen und Serien über die Möglichkeit aus verschiedenen Quellen der Videodienste aufnehmen zu können. Ebenfalls wurde der Rekorder für das adaptive Videostreaming angepasst und die Möglichkeiten auch mit leistungsarmen Computern Videostreams in HD aufnehmen zu können wurden ebenfalls verbessert. Mit der neuen Generation 2017 ist Audials weiterhin die einzige Windows Software, die ganze Staffeln von Serien, Folge für Folge automatisch und mit höchster Qualität in HD mitschneiden und speichern kann.





Neben Musik jetzt auch Hörbücher von Spotify und Deezer mitschneiden

Mit doppelter Geschwindigkeit können Musikstücke und jetzt neu auch Hörbücher aus dem Audiostreaming mitgeschnitten werden. Bisher konnten Audials Tunebite Premium, Platinum und Audials One die Musikstücke als einzelne Lieder trennen und als MP3 speichern. Ab jetzt bietet die neue Audials Generation 2017 zusätzlich zur Konvertierung heruntergeladener Hörbücher einen Hörbuch-Modus mit dem die Mitschnitte aus Streaming ebenfalls in höchster Qualität gelingen.





Über Audials

Die Audials AG ist ein führendes Unternehmen für Unterhaltungssoftware. Die bekannte Software Audials One, Audials Tunebite, Audials Moviebox oder Audials Radiotracker sind online unter Audials.com oder im Fachhandel erhältlich. Exklusiv auf der Internetseite des Herstellers wird Audials One auch als Audials Gold Abonnement angeboten. Audials Software ist für die Betriebssysteme Windows 10, 8, 7 optimiert und auch als Apps für Smartphone und Tablet mit den mobilen Betriebssystemen Android, iOS oder als Windows Store App erhältlich.

