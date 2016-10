DIP-Partner AENGEVELT vermittelt Neubau-Eigentumswohnungen im Düsseldorfer Zooviertel

Wohnbauprojekt in Top-Lage

Das Wohnbauprojekt im Zooviertel, Ansicht Chamissostraße - Copyright: MIELKE + SCHARFF ARCHITEKTEN

(firmenpresse) - In bester Wohnlage des Düsseldorfer Zooviertels, Ecke Graf-Recke-Straße / Chamissostraße, entstehen im Zuge eines Neubauprojektes 9 Eigentumswohnungen mit Größen zwischen 105 und 183 m² sowie ein „Haus im Haus“ mit separatem Eingang und rd. 158 m² Wohnfläche. Der Verkauf erfolgt durch AENGEVELT im Exklusivauftrag einer internationalen, langjährig erfahrenen Immobiliengesellschaft, die das mit einer leerstehenden Büroliegenschaft bebaute Grundstück zuvor durch Vermittlung von AENGEVELT erworben hat.

Nach positivem Bauvorbescheid wurde vor kurzem der Bauantrag gestellt. Der Abriss des leerstehenden Bürogebäudes erfolgt im ersten Quartal 2017. Die Fertigstellung des Neubauprojektes ist für Herbst 2018 geplant. Mit der Planung des Objektes ist das renommierte Architekturbüro “Mielke & Scharff“ aus Düsseldorf beauftragt.

Insgesamt entstehen auf dem ca. 800 m² großen Grundstück rd. 1.320 m² hochwertige Wohnfläche sowie 14 Tiefgaragen-Stellplätze. Die Kaufpreise für die Eigentumswohnungen und das „Haus im Haus“ bewegen sich zwischen rd. EUR 6.100,- und 7.900,-/m².



(Weitere Informationen zu dem Projekt erhalten Interessierte u.a. im Rahmen der “6. Düsseldorfer Immobilienmesse“ (www.duesseldorfer-immobilienmesse.de) am Sonntag, 30. Oktober 2016, 11.00 – 17:00 Uhr, auf dem AENGEVELT-Stand in den Schadow Arkaden.)



„Da es sich hier nicht um einen etablierten Bürostandort, dafür aber eine Top-Wohnlage im Düsseldorfer Zooviertel handelt, empfahl sich die Umnutzung der Liegenschaft zu Wohnraum“, erläutert Uwe Menzel, Leiter Privatimmobilien von AENGEVELT Düsseldorf, und ergänzt: „Das Angebot an Neubau-Eigentumswohnungen im Zooviertel ist knapp, die Nachfrage indessen hoch. Vor diesem Hintergrund bietet das Neubauprojekt eine sehr seltene Möglichkeit zur Schaffung von Wohneigentum zu lageangemessenen Preisen.“ Menzel sieht deshalb für den Verkauf der Wohnungen sowohl im Einzelvertrieb, als auch en bloc sehr gute Chancen.



Wachsende Einwohner- und Haushaltszahlen sorgen für weiter anziehende Wohnungsnachfrage



Düsseldorf verzeichnet seit Jahren eine anhaltend steigende Einwohnerzahl und hat nach Analysen von AENGEVELT-RESEARCH die 600.000er Marke mittlerweile klar durchschritten. Allein in den letzten zehn Jahren ist damit die Zahl der Personen mit Hauptwohnsitz in Düsseldorf um knapp 40.000 bzw. 6,5% gestiegen.



Aktuelle Prognosen sehen für Düsseldorf zudem eine weitere positive Bevölkerungs­entwicklung: Die "Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung 2014 bis 2040/2060" für Nordrhein-Westfalen prognostiziert für Düsseldorf eine Bevölkerungszahl von rd. 677.000 im Jahr 2040 (Stand 31.12.2015: 612.200 Einwohner). Dies würde einen Anstieg der Privathaushalte (als Wohnungsnachfrager) von aktuell rd. 346.400 Privathaushalten um rd. 51.600 auf dann 398.000 bedeuten. Hierdurch steigt die Wohnungsnachfrage insbesondere in den etablierten, stark nachgefragten Düsseldorfer Wohnquartieren. Zumal das Angebot an modernem Geschosswohnungsbau in Düsseldorf sehr gering ist: Mehr als 80% des Düsseldorfer Wohnungsbestandes sind 40 Jahre und älter, allerdings weniger als 5% sind jünger als 10 Jahre.



AENGEVELT ist Gründungsmitglied von “DIP – Deutsche Immobilien-Partner“, dem zu den Branchenführern zählenden, 1988 gegründeten Verbund unabhängiger Immobiliendienstleister mit 9 Partnern an bundesweit mehr als 25 Standorten und 6 weiteren Spezialisten aus verschiedenen Service-Organisationen als „preferred partnern“ mit insgesamt über 550 Experten und einem jährlichen Transaktionsvolumen von rd. EUR 1,5 Mrd. aus vermittelten Immobilienverkäufen sowie mehr als 300.000 m² vermittelter gewerblicher Mietfläche (2015).





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.aengevelt.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

AENGEVELT IMMOBILIEN, gegründet 1910, ist mit rd. 125 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und IPP International Property Partners bundesweit und international eine umfassende kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.



Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.



Ergebnis 2015: mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen, ein Transaktionsvolumen aus vermittelten Immobilienverläufen von mehr als € 500 Mio. sowie eine gewerbliche Vermietungsleistung von über 250.000 m².



Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der letzten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: So würden 99% der Befragten AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ wieder als Dienstleister zu nutzen, ebenfalls 99% würden AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ Geschäftsfreunden oder Geschäftspartnern empfehlen.



Außerdem wurde AENGEVELT in einer Studie von FOCUS-MONEY als fairster Immobilienmakler ausgezeichnet und als einziger Makler in vier von fünf Kategorien mit „sehr gut“ bewertet (FOCUS-MONEY, Ausgabe 11/2016, 09.03.2016).



Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement. Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001: 2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.

Dies ist eine Pressemitteilung von

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Leseranfragen:

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

PresseKontakt / Agentur:

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

Datum: 24.10.2016 - 16:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1416071

Anzahl Zeichen: 3767

Kontakt-Informationen:

Firma: AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Thomas Glodek

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211-83 91-307



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung