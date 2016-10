Miethausverwaltung in München - transparent und modern

Spezialisten-Team kümmert sich kompetent um die Verwaltung von Miethäusern und Gewerbeimmobilien.

(firmenpresse) - "Wir bieten unseren Kunden absolute Transparenz!". Das sagt Dr. Melek Bani, Inhaberin der Münchner Miethausverwaltungsfirma Bani Immobilien. Absolute Transparenz bedeute für sie, dass ihre Kunden jederzeit alle Vorgänge und Unterlagen eines Objektes online einsehen können. Ebenso könne jeder Miethausbesitzer innerhalb von Sekunden seinen Finanzreport, die Einnahmen und Ausgaben des Objektes sowie seine Unterlagen für die Steuer einsehen. "Moderne Technik macht es möglich, also nutzen wir es auch für unsere Eigentümer" berichtet die Münchner Hausverwalterin.

Und dieses moderne Denken zieht sich durch den gesamten Betrieb hindurch. Mit einer Fachsoftware werden die Vorgänge der betreuten Immobilie akribisch erfasst und abgearbeitet. "So haben wir stets den Überblick und verlieren keinen Vorgang aus den Augen" lacht die freundliche Immobilienverwalterin. Mit dieser Software erstellen die Miet-Spezialisten auch regelmäßige Reports für die Miethausbesitzer, aus denen sich alle Ein - und Ausgaben ergeben. So gewährleistet die aktuelle Buchhaltung den Eigentümern stets den optimalen Überblick über die Finanzen.

Regelmäßig besuchen die Hausverwalter aus München die von ihnen betreuten Objekte. Mit einer Checkliste wird das Objekt strukturiert überprüft, alle Auffälligkeiten werden direkt fotografiert, dokumentiert und die Schritte zur Beseitigung direkt eingeleitet. "Solche Objektbegehungen machen wir natürlich auch mit einer digitalen Dokumentation" betont die Inhaberin. So könne man oft schon direkt vor Ort die Bilder und den Auftrag an einen Dienstleister oder Handwerker senden oder erste Schritte zu einer Mängelbehebung einleiten. Und da man auch den Mietern eines Objektes digitale Hilfen anbietet, können diese ihre Anliegen direkt online oder per App an die Hausverwaltung melden. "Insbesondere bei Mietern, die moderne Medien selbstverständlich nutzen, kommt das bestens an!" berichtet die Mietspezialistin.

"Unsere Eigentümer schätzen besonders, dass wir ihnen alle Arbeit rund um die Immobilien abnehmen" berichtet Dr. Bani. So kümmert sie sich mit ihrem Team um die eingehenden Anfragen der Mieter, um die Bearbeitung von Kündigungen, um die Neuvermietung freiwerdender Wohnungen und um die Beauftragung von Handwerkern. Ebenso haben die Spezialisten von Bani Immobilien ein waches Auge auf bestehende Wartungs - und Versicherungsverträge und holen regelmäßig auch für Gas und Strom Preisvergleiche ein. Auf diese Weise sorgen die Münchner Mietverwalter für Kosteneinsparungen und eine Steigerung der Rendite. Dazu zählt auch, dass die Mietspezialisten regelmäßig Mieterhöhungen prüfen und diese erstellen.

Und das ist bei Weitem nicht alles, wie die Inhaberin berichtet. Bani Immobilien biete mit einem erfahrenen Team von regionalen Handwerkern die Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen an, das Unternehmen kümmere sich für den Eigentümer auch um die Umwidmung von leerstehenden Räumen oder um den Ausbau zusätzlicher Wohnungen beispielhaft im Dachgeschoß. Ebenso verfügt das Hausverwaltungs-Unternehmen über eine leistungstarke Hausbetreuungs-Truppe, die Treppenhausreinigungen, Gartenpflege und die Erledigung kleiner Reparaturarbeiten durchführt. "So können wir unseren Eigentümer Lösungen für zahlreiche Situationen im Lebenszyklus einer Immobilie anbieten", ist sich die Münchnerin sicher.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bani-immobilien.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Bani Immobilien - Kompetent. Transparent. Modern. Die Miethausverwaltung für München und Umgebung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Bani Immobilien

PresseKontakt / Agentur:

Bani Immobilien

Dr.Melek Bani

Schwanthalerstraße 14

80336 München

info(at)bani-immobilien.de

089 92776257

http://www.bani-immobilien.de



Datum: 24.10.2016 - 16:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1416076

Anzahl Zeichen: 3563

Kontakt-Informationen:

Firma: Bani Immobilien

Ansprechpartner: Dr.Melek Bani

Stadt: München

Telefon: 089 92776257





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung