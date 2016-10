Bedruckte Weihnachtskarten bei Engel und Banditen

(firmenpresse) - Die Tage werden kürzer und im Supermarkt wird Lebkuchen verkauft? Jetzt ist nicht mehr viel Zeit bis Weihnachten. Wer den Stress im Dezember vermeiden möchte, sollte bereits jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. Gerade die Kinder werden es einem nicht verzeihen, wenn nicht zum ersten Advent das erste Kläppchen geöffnet werden kann, zu Nikolaus kein Stiefel gefüllt wird und zu Weihnachten keine Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen. Viele übersehen dabei die Details, doch nur mit diesen wird das Weihnachtsfest perfekt. Neben dem Geschenk kommt es auf die richtige Geschenkverpackung mit Schleife an, eine Weihnachtskarte darf nicht fehlen.



Weihnachtskarten, die den Kinderaugen gefallen werden, gibt es im Sortiment von Engel und Banditen. Geboten werden verschiedene Motive und Farben sowie die Namen der Kinder und Eltern angegeben werden können. Es werden sogar Texte mit abgedruckt. Während der Bestellung können die vorgegebenen Worte durch die eigenen ersetzt werden. Die Karten werden schnell gedruckt und sind innerhalb einiger Werktage nach der Bestellung bereits da.



Mit Engel und Banditen wird der Service immer groß geschrieben. Neben einer sehr schnellen Bearbeitung der Bestellung lassen sich bei vielen der Geschenkartikel neben den Voreinstellungen auch weitere Wünsche beim Support äußern. Mit https://www.engelundbanditen.de/ finden sich Geschenke, Grußkarten oder Partydekoration, die auf Kinderaugen abgestimmt wurden. Das Zielpublikum sind all jene, die für junge Eltern oder deren Kinder die besonderen Geschenke überreichen möchten. Für Kindergartenkinder ist es noch egal, ob es ein gefragter Markenartikel oder etwas anderes ist. Hier zählen andere Werte. Es kommt auf die Farben, Formen und die Motive an, damit es den Kindern gefällt. Wenn zudem noch der eigene Name darauf steht, dann wird selbst langweilige Bettwäsche oder der Turnbeutel zu etwas ganz besonderem. Mit Engel und Banditen gibt es nur solche besonderen Artikel. Solange beim Bestellen etwas darauf geachtet wird, dass es zum Alter und Geschlecht vom Kind passt, wird man nicht daneben liegen. Aber auch die Eltern freuen sich, wenn ihre Kinder schöne und nicht schrille Geschenke erhalten. Mit Engel und Banditen machen Kindergeschenke nicht viel Lärm oder Dreck und sind für das empfohlene Alter nicht gefährlich. Es wird immer auf schadstofffreie Materialien geachtet. Wenn man wieder nach Hause geht, werden die Eltern deswegen ihren Kindern nicht alles wegnehmen und die Kinder freuen sich auch noch am nächsten Tag.





Mit Engel und Banditen wird schenken selbst für kinderlose Personen zur Kleinigkeit, wenn die Kinder der nahen Mitmenschen beschenkt werden sollen. Es dürfen gerne auch die Eltern bei Engel und Banditen eine Bestellung aufgeben, sie dürfen sich auch selber etwas bestellen.







