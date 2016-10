Umweltfreundlich und nachhaltig: Die veganen Möbel und Wohnaccessoires von TREND4ROOMS

Der Interior Online Design Shop TREND4ROOMS bietet seinen Kunden in einer separaten Kollektion vegane Möbel und Interior im Upcycling Design an.



TREND4ROOMS

(firmenpresse) - Im Laufe der vergangenen Jahre haben ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Natur und die nachhaltige Nutzung ihrer Ressourcen an großer Wichtigkeit gewonnen. Der Trend zum umweltbewussten Leben hat auch Einzug in der Welt des Interior Designs erhalten. TREND4ROOMS präsentiert in seinem Online Shop eine große Auswahl veganer Möbel und Wohnaccessoires namhafter Designer und Hersteller. Das Angebot erstreckt sich über Lampen, Sitzmöbel, Kissen und Plaids, Poufs und Hundebetten.



Baronesse Christiane von Kenzingen, die kreative Kraft bei TREND4ROOMS, ist selbst bereits seit 2010 Veganerin. Die Produkte bei TREND4ROOMS werden dementsprechend einer strengen Qualitäts- und Herkunftskontrolle unterzogen. Insbesondere wird darauf geachtet, dass alle in der veganen Kollektion angebotenen Produkte nachweislich Cruelty-Free hergestellt wurden, bei der Produktion also keine Tiere zu Schaden gekommen sind.



TREND4ROOMS bietet neben veganen Möbeln und Accessoires auch Upcycling Produkte in seinem Online Shop an. Das Besondere dieser modernen Einrichtungsgegenstände liegt darin, dass sie hochwertig recycelte Abfallprodukte enthalten. Hundebetten aus recycelten Autoreifen oder Hocker aus wiederverwerteten Jeans-Stoffen sind nur einige der interessanten Wohngegenstände, die exklusives Wohndesign mit umweltbewussten Idealen in sich vereinen.







