Plataran Borobudur: Malerische Sonnenaufgänge über dem UNESCO-Welterbe erleben

Das Resort liegt in Sichtweite der größten buddhistischen Tempelanlage Südostasiens

(Bildquelle: Plataran Indonesia)

(firmenpresse) - München/Jakarta, Oktober 2016

Frühmorgens umhüllen Nebelschwaden mystisch die Wipfel der Teakholzbäume, zu dieser Zeit bietet die Restaurantterrasse des Plataran Borobudur Resorts auf der indonesischen Insel Java die perfekte und erste Aussicht auf die zwischen 750 und 850 erbaute Tempelanlage. Neun Stockwerke des kolossalen Bauwerks und 72 Stupas - jene vergleichsweise kleinen Reliquien-Bauwerke - erheben sich aus dem Dschungel, von denen aus vereinzelt noch Buddha-Statuen tiefenentspannt in die Ferne schauen, den Blick der Gäste des Plataran Borobudur scheinbar erwidern.

Das Boutique-Resort ist der ideale Ausgangspunkt für die Erkundung des Monuments. Nur fünf Minuten voneinander entfernt sind ausführliche Besichtigungen sowie Fotogelegenheiten zu unterschiedlichen Tageszeiten und damit sich ändernden Lichtverhältnissen jederzeit möglich.

Das zur indonesischen Hotelgruppe Plataran Hotels & Resorts gehörende Plataran Borobudur Resort bietet seinen Gästen mehrere Restaurants mit internationaler und indonesischer Küche, einen großen Swimmingpool mit Blick auf die Menoreh Berge sowie einen Pferdestall. Das Padma-Spa ergänzt das Angebot mit verwöhnenden, balinesischen Schönheitsbehandlungen und Massagen, einem Detox-Konzept und einem Yoga-Club.

Die Unterkünfte, 21 private Villen, verfügen überwiegend über einen privaten Pool und tropischen Garten, von dem aus die unvergleichliche Aussicht auf die Borobudur Tempelanlage oder die nahe gelegenen Menoreh Berge genossen werden kann.

Die umliegenden Dörfer bieten ebenfalls lohnende Ausflugsziele. Für reichlich Abwechslung sorgen die vom Resort angebotenen Touren, bei denen die Umgebung wahlweise mit dem Jeep, Fahrrad, auf dem Rücken von Elefanten oder in einer "Andong", einer für die Gegend typischen Pferdekutsche, erkundet wird.

A luxurious selection of exotic boutique resorts strategically located at Indonesia's most sought after tourist destinations. At Plataran, we provide more than just accommodation; we offer our special guests Plataran's integrated tourism services - ranging from resorts, cruises, fine dining restaurants and ecotourism activities - which are guaranteed to afford our guests the best avenue to experience Indonesia's famed tourist attractions, rich cultural heritage and warm hospitality. Our resorts are not only placed strategically in Indonesia's key tourist spots, they also offer the best "panoramic view, angle & elevation".

Being a truly Indonesian company, Plataran is committed to improving and giving back to our motherland by way of programs that are aimed at preserving Indonesian culture, nature and environment, and improving the skill and livelihood of our staff and the local communities in which Plataran operates.

