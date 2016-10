Weihnachten im Berliner Kult Hotel feiern

Die Berliner Hotelinstitution öffnete ihre einzigartigen Räumlichkeiten bereits zu Beginn des Jahres für Events: Das Auberge bietet nun auch Weihnachtsfeiern für Firmen und Familien an.

Weihnachtsfeier Kult Hotel Auberge, Berlin

(firmenpresse) - Der Herbst ist da und bald steht somit wieder die Adventszeit vor der Tür.

Im Berliner Kult Hotel setzt man in Bezug auf die beliebten Weihnachtsfeiern auf Altbewährtes neu interpretiert: "Es ist nicht nur die schönste Zeit des Jahres. Man sitzt zusammen und genießt diese Zeit bei einem guten Essen. Wir lassen hierbei wieder das gute alte Raclette aufleben - in unterschiedlichen Variationen. Es macht einfach Spaß und sorgt für gute Laune. Unser Salon ist schon seit der Eröffnung im Jahre 1890 ein Raum für Begegnungen. Er strahlt viel Gemütlichkeit aus. Darüber hinaus gestalten wir ihn jedes Jahr zur Weihnachtszeit sehr festlich", so Antje Last, Inhaberin des Hotel Auberge am Wittenbergplatz.



Das Hotel Auberge gilt bereits seit Jahrzehnten unter Reisenden als Geheimtipp im Zentrum der deutschen Hauptstadt. Ende des vergangenen Jahres hat sich aufgrund einer Anfrage eines Unternehmens die Gastgeberin Antje Last entschlossen, ihren historischen Salon - das Herzstück des kleinen Boutiquehotels - für Events zu öffnen.



Bisher wurden diese für Präsentationen, Modeshows oder exklusive Dinner genutzt. Antje Last freut sich jedoch nicht nur aus ökonomischen Gründen über die neue Nutzung ihres Salons: "Ich habe viele Jahre für ein professionelles Cateringunternehmen gearbeitet und verfüge außerdem über eine entsprechende Erfahrung in der gehobenen Gastronomie. Daher kann ich meine schon fast vergessenen Talente wieder ans Tageslicht befördern. Wir bieten jedoch nicht nur bodenständiges Essen und eine gute Qualität, sondern vor allem eine einzigartige, familiäre Atmosphäre im Alt-Berliner Stil mit einem herzlichen Service".









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hotel-auberge.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Berliner Kult Hotel Auberge in Berlin-Schöneberg ist ein Boutique Hotel nahe des berühmten Kurfürstendamms. In dem Gebäude aus dem Jahre 1890 befand sich ursprünglich eine Pension, in der auch prominente Gäste wie der "rasende Reporter" Egon Erwin Kirsch regelmäßig wohnten. Inhaberin Antje Last leitet die familiär geführte Hotelinstitution seit dem Jahr 2010. Den Gast erwarten 29 charmant eingerichtete Zimmer im Stil des alten Berlins mit einer farbenfrohen Inneneinrichtung, Holzböden, historischem Mobiliar und Stuckdecken. Persönlicher Service mit Berliner Charme wird hier grosß geschrieben. Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen rund zehn Mitarbeiter. Es liegt nur einige Minuten vom belebten Wittenbergplatz, dem weltbekannten Kaufhaus KaDeWe, dem Olympiastadion sowie vom Potsdamer Platz entfernt.



www.hotel-auberge.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Comfort Hotel Auberge

Leseranfragen:

Erich-Kästner-Strasse 19a, 60388 Frankfurt am Main

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 24.10.2016 - 16:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1416098

Anzahl Zeichen: 1930

Kontakt-Informationen:

Firma: Comfort Hotel Auberge

Ansprechpartner: Wolf-Thomas Karl

Stadt: Berlin

Telefon: +49 (0)6109 - 50 65 35



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.