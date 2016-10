vomfeinsten Catering baut 360°-Service im Event-Bereich aus

(firmenpresse) - Seit 01.10.2016 bietet die vomfeinsten Catering & Service GmbH für Veranstaltungsplaner eine zugeschnittene Plattform: www.feiern-vomfeinsten.de, dort werden Top-Locations der Region Hannover präsentiert und vorgestellt. Der Anstoß hinter dem Projekt verfolgt die Idee eines Gesamtkonzepts, ein Ansprechpartner für alle Anliegen des Kunden, bestehend aus Location, Ambiente, Planung, Personal und Event-Catering.



"Ein gelungenes Event zu veranstalten bedeutet mehr als gutes Essen an einen schönen Ort zu liefern. Alle Aspekte wie die Food-Inszenierung, die Auswahl der Location oder die richtige Dekoration entwickeln unsere Event-Manager ganzheitlich. So fließen die Vorstellungen des Kunden, eigene Expertise und Erfahrungen unserer Partnerunternehmen mit ein", erklärt Léonard Stetten, Gründer und Geschäftsführer der vomfeinsten Catering & Service GmbH.



Das Cavallo in Hannover ist eine neu gewonnene Top-Location. Ursprünglich genutzt als "Königlich Preußisches Militär-Reit-Institut", wurde die historische Reithalle im Jahr 2000 aufwändig für moderne Gewerbe und als kultureller Ort für besondere Ereignisse restauriert, und dabei sogar um ein weiteres Stockwerk erweitert. "Das gesamte Cavallo-Team freut sich bereits auf das gemeinsame Arbeiten und viele erfolgreiche Events vomfeinsten" zeigt sich Andreas Stein begeistert.



Langfristig soll das Angebot auf www.feiern-vomfeinsten.de im Großraum Hannover erweitert werden. Man arbeitet bereits an weiteren Kooperationen auf lokaler Ebene. Die Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Unternehmen soll weiter intensiviert werden.









http://www.vomfeinstencatering.de



Die vomfeinsten Catering & Service GmbH hat ihren Sitz in Pattensen bei Hannover. Gegründet im Februar 2013 agiert das Unternehmen mit 80 Mitarbeitern in den Bereichen Event-, Messe-, Business- und Junior-Catering insbesondere im Großraum Hannover.



