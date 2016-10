Travel Risk Management: Erstberatung bei DTS jetzt kostenfrei

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 19. Oktober 2016. DERPART Travel Service (DTS), die Geschäftsreisesparte von DERPART, stellt als einziger Anbieter am Markt ein Rund-um-Sorglos-Paket im Bereich Travel Risk Management (TRM) speziell für Klein- und Mittelständische Unternehmen zur Verfügung. Es handelt sich dabei um ein modular anwendbares Produkt-Portfolio, das je nach Bedarf auf die jeweilige Einzelsituation entweder als Gesamtpaket oder in Einzelleistungen eingesetzt werden kann und nun durch eine kostenlose Erstberatung eines neutralen Experten ergänzt wird.

Um eine optimale Absicherung gewährleisten zu können, arbeitet DTS dabei mit einem etablierten Consulting-Partner zusammen. Ein neutraler Experte erarbeitet gemeinsam mit dem interessierten Unternehmen eine individuelle Bedarfs-Analyse und mit der eigens dafür entwickelte Score-Card eine passende Strategie für den Ernstfall. Entweder per Fragebogen oder persönlich vor Ort. Die Ergebnisse geben den KMUs und Unternehmern so eine größtmögliche Sicherheit zu der Frage, ob sie bereits ausreichend vorgesorgt haben oder noch Lücken schließen müssen und ob Einzelleistungen oder das Gesamtpaket sinnvoll sind.

Die dabei vom Gesetzgeber vorgegebenen Arbeitgeberpflichten werden vielen Verantwortlichen in ihren möglichen Konsequenzen zunehmend bewusst.

In Zeiten erhöhter Terrorgefahr, immer wiederkehrender Naturkatastrophen sowie ernstzunehmender Gesundheitsrisiken bieten die kundenseitig bereits heute rege genutzten TRM-Module von DTS wie Länderinformationsdatenbank, Travel Alert- und Traveller Tracking-Funktionen sowie Medical & Security Assistance eine optimale Basis, um, gestützt auf die individuelle Analyse, ein Unternehmen bestens auf jede Eventualität vorzubereiten.

Weitere Informationen unter: www.DTS24.de



DERPART TRAVEL SERVICE (DTS) ist der Reisebürozweig von DERPART, der sich auf den Geschäftsreisemarkt konzentriert. Die mehr als 70 DTS-Büros in Deutschland und Europa haben sich erfolgreich auf mittelständische Unternehmen spezialisiert und bieten einen 24-Stunden-Service. Im Fokus steht die persönliche Beratung: Für jeden Kunden wird ein individuelles Travel-Management-Programm erarbeitet. Durch die Beteiligung an Radius Travel, einem weltweit agierenden Netzwerk von erfolgreichen Business Travel Büros, gewährleistet DTS ein globales Travel Management. Mit mehr als 3.300 Geschäftsreisebüros in über 80 Ländern deckt Radius Travel alle relevanten Märkte ab.



