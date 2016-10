Herzhafte Käse-Snacks mit den neuen Hochland Sandwich Scheiben "Mild Würzig"

Pizza-Dattel-Schnecken mit Sandwich Scheiben von Hochland.

(firmenpresse) - Heimenkirch, 24. Oktober 2016 - Hochland hat im Oktober sein Sandwich Scheiben Sortiment erweitert. Die neue Sorte "Mild Würzig" verleiht unzähligen Gerichten eine besondere Note und passt beispielsweise perfekt zu pikanten Häppchen und Fingerfood. Aus diesem Grund zaubert Hochland jetzt neue, leckere Snack-Ideen mit den quadratischen Scheiben auf den Tisch.

Für Abwechslung auf dem Party-Buffet sorgen die Pizza-Dattel-Schnecken mit Salbei. Der Frischkäse-Nuss-Dip schmeckt nicht nur als Brot-Aufstrich, sondern auch zum Dippen mit Gemüse-Sticks oder Crackern. In Kombination mit Birnen verleihen die mild-würzigen Sandwich Scheiben dem allseits beliebten Flammkuchen einen außergewöhnlichen Geschmack. Für orientalisches Flair sorgt der Wrap Marrakesch mit Hackfleischfüllung. Der Garnelensalat kann als Hauptspeise oder in kleinen Gläschen als Party-Snack serviert werden.

Die UVP für die 175 g Packung der Hochland Sandwich Scheiben "Mild Würzig" (je 10 Scheiben) beträgt 1,99 Euro.

Hochland ist ein Familienunternehmen, dessen Name seit fast 90 Jahren höchste Kompetenz für Käse garantiert. Ob Frischkäse, Weichkäse, Schmelzkäse oder Hart- und Schnittkäse für den Lebensmitteleinzelhandel, maßgeschneiderte Produktkonzepte für die Lebensmittelindustrie oder für die Gastronomie: Hochland ist in allen wichtigen Käse-Segmenten vertreten.

Die Marke Hochland bietet eine große Vielfalt milder Käse- und Schmelzkäse-Variationen und reicht von Grillkäse und Toast it! bis hin zu Sandwich Scheiben und Käse Creme. Die Marke Hochland steht - wie alle Marken unter dem Dach der Hochland Deutschland GmbH - für garantierte Frische, hervorragende Qualität und ein einmaliges Geschmackserlebnis.

