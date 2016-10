Der Tagesspiegel: EU-Abgeordneter Brok: Belgien ist kein handlungsfähiger Staat

(ots) - Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok hat die

fehlende Zustimmung Belgiens zum EU-Freihandelsabkommen mit Kanada

(Ceta) scharf kritisiert. "Dies zeigt, dass Belgien kein

handlungsfähiger Staat ist", sagte Brok dem Berliner "Tagesspiegel"

(Dienstagausgabe). Es sei "völlig unannehmbar", dass schon vor der

Unterzeichnung des Vertrages und der anschließenden Ratifizierung in

den EU-Mitgliedstaaten auch die Regionalvertretungen Belgiens der

Vereinbarung zustimmen müssten. "Die Einstimmigkeit in der EU ist

nicht ein Instrument des Schutzes, sondern der Erpressung", sagte

Brok weiter mit Blick auf die Forderungen des wallonischen

Regionalpräsidenten Paul Magnette zu Nachbesserungen an dem

Vertragswerk.



