Herausragende Güteklasse attestiert: Top-Positionierung in der Kategorie Wellness für Gräflicher Park Grand Resort

Außergewöhnliche Schönheit des Landschaftsparks, wunderschönes Garten-Spa, gute Küche und ausgesprochen freundliche und zuvorkommende Mitarbeiter: diese Attribute verleiht der Relax Guide Wellness Hotel Check nach seinem anonymen Hoteltest dem Gräflichen Park Grand Resort in Bad Driburg.

(firmenpresse) - Damit hat das Resort in der Nähe von Paderborn den Sprung in die Top Ten der 100 besten Wellness Hotels auf Platz sechs geschafft. Drei Relax Guide-Lilien und 17 Punkte wurden dem Haus in Brad Driburg nach dem Testverfahren verliehen.



Zum Vergleich: der Spitzenreiter in dieser Kategorie aus Baden-Württemberg wurde mit vier Lilien und 20 Punkten benotet. Seit 2001 bewertet Relax Guide mit dem Symbol der Lilie das Angebot und die Leistungsfähigkeit deutscher Spitzenhotels in den Kategorien Wellness, Gesundheit, Kur und Beauty.



Das Gräflicher Park Grand Resort positioniert sich konzeptionell als Rückzugsort zur Entschleunigung – um diesen Grundgedanken herum hat der Betreiber ein fein ausbalanciertes Angebot an Wellness- und Gesundheitsleistungen strukturiert. Massagen, autogenes Training, Pilates, Burnout-Prävention, Nutzung der dort existierenden, natürlichen Heilvorkommen wie Moore und Heilkuren mit entsäurenden Wässern werden beispielsweise im Grand Resort in Bad Driburg offeriert.





Bildunterschrift: Gräflicher Park Grand Resort (Foto: Gräflicher Park Grand Resort, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

























Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.graeflicher-park.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Gräflicher Park Grand Resort

Das Wellness-Spa-Hotel Gräflicher Park Grand Resort mit 135 Zimmern und Junior-Suiten sowie sechs Logierhäusern befindet sich inmitten des gleichnamigen englischen Landschaftsparks am Fuße des Teutoburger Waldes und bietet seinen Gästen neben erstklassiger Medical Wellness auch die Möglichkeit, Tagungen und Events in einem exklusiven Umfeld zu veranstalten. Dafür stehen 13 repräsentative VDR-zertifizierte Tagungs- und Veranstaltungsräume für bis zu 500 Personen zur Verfügung. Alle Räume verfügen über einen Blick in den Park und sind komplett verdunkelbar. Brunnenarkaden, Fest- und Theatersaal verfügen über WLAN und sind mit Kraftfahrzeugen zu befahren. Fest- und der Theatersaal können miteinander verbunden werden. Insbesondere die Verbindung mit dem Kooperationspartner Bilster Berg bietet ein weites Feld für fahraktive Events und Incentives mit hohem Motivationsfaktor. 1782 von Caspar Heinrich von Sierstorpff begründet, verfolgt der 64 Hektar große Gräfliche Park den Anspruch, seinen Besuchern ein besonderes Refugium zur Erholung von Körper, Geist und Seele zu bieten. Bis heute befindet sich das Grand Resort Hotel im Besitz der Familie Oeynhausen-Sierstorpff.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Gräflicher Park Grand Resort

Leseranfragen:

Gräflicher Park Grand Resort

Gräflicher Park GmbH & Co. KG

Ansprechpartnerin: Britta Pollmann, Marketingleitung

Brunnenallee 1, D-33014 Bad Driburg

Telefon: +49 52 53 / 95 23-154

Telefax: +49 52 53 / 95 23-255

Email: info(at)graeflicher-park.de

Web: www.graeflicher-park.de, www.bilster-berg.de

PresseKontakt / Agentur:

Newslounge

Hopfenfeld 5

D-31311 Uetze

Telefon 0 51 73 / 98 27-48

Fax 0 51 73 / 98 27-39

E-Mail: info(at)newslounge.de

Datum: 24.10.2016 - 16:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1416110

Anzahl Zeichen: 1549

Kontakt-Informationen:

Firma: Gräflicher Park Grand Resort



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 39 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung