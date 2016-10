Werder Bremen-Presseservice: Werder-Tag auf dem Freimarkt. Akkreditierung für das Medien-Fenster erbeten

(ots) - Am Mittwoch, 26.10.2016, heißt es "Ischa Werder" im

Hanse-Zelt auf dem Bremer Freimarkt. Zur Abendveranstaltung ab 19.00

Uhr werden aus der aktuellen Mannschaft der Kapitän Clemens Fritz,

Claudio Pizarro, Felix Wiedwald, Santiago Garcia, Niklas Schmidt

sowie Luca Caldirola und das Trainer-Team um Chef-Trainer Alexander

Nouri anwesend sein. Zudem sind zum 25-jährigen Jubiläum des

Pokal-Siegs von 1991 einige Spieler und Trainer der damaligen

Mannschaft unter dem Motto "Lebenslang Grün-Weiß - Tradition

verbindet" dabei.



In der Zeit von 19.05 Uhr bis 19.25 Uhr stehen aus der

Pokalmannschaft von 1991 Frank Neubarth, Thomas Schaaf sowie Thomas

Wolter und aus der aktuellen Mannschaft Kapitän Clemens Fritz,

Claudio Pizarro und Luca Caldirola für kurze Interviews zur

Verfügung. Medienvertreter bitten wir hierfür um Akkreditierung bis

Dienstag, 26.10.2016, 14.00 Uhr unter Angabe des Namens und der

Redaktion und einer E-Mail-Adresse für weitere Informationen unter

medien(at)werder.de.



Weitere Informationen über den Ablauf des Tages und der

Abendveranstaltung sind auf WERDER.DE zu finden.







