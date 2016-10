Alle Spiele der 2. Runde des DFB-Pokals mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live erleben

-Sky überträgt alle 16 Spiele der 2. Runde live, 15 davon

exklusiv



-Unter anderem Mönchengladbach - Stuttgart am Dienstag, Nürnberg

- Schalke und Bayern - Augsburg am Mittwoch live



-Sky für jedermann: mit Sky Ticket auch ohne lange

Vertragsbindung bei allen Begegnungen der 2. Runde live dabei sein



Am Dienstag und Mittwoch überträgt Sky alle 16 Begegnungen der 2.

Runde des DFB-Pokals live, 15 davon exklusiv im deutschen Fernsehen.

An beiden Tagen zeigt Sky alle Partien wahlweise als Einzelspiele und

in der Original Sky Konferenz.



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die

keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und

Monatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über

das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an

Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und

weiteren Streaming-Geräten.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Am Dienstag kommt es unter anderem zum Duell zwischen den

erfolgreich in die 2. Bundesliga gestarteten Würzburger Kickers und

1860 München, die zuletzt in der Liga vier Niederlagen in Folge

hinnehmen mussten, darunter auch ein 0:2 in Würzburg. Darüber hinaus

kommt es zur späten Anstoßzeit zum Aufeinandertreffen zwischen

Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart sowie zum Duell der

Bundesligisten zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Ingolstadt.



Am Mittwoch stehen dann vor allem die vier späten Spiele im Fokus.

Der 1. FC Nürnberg empfängt den FC Schalke 04, der BVB den 1. FC

Union Berlin und der FC Bayern den FC Augsburg. Außerdem darf der 1.

FC Köln erstmals seit fast sechs Jahren wieder vor heimischem

Publikum im DFB-Pokal antreten. Zu Gast ist 1899 Hoffenheim.



An beiden Tagen begrüßt Moderator Yannick Erkenbrecher jeweils um



18.00 Uhr live im Studio.



Die 2. Runde des DFB-Pokals bei Sky und Sky Go sowie mit Sky

Ticket:



Dienstag:



18.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

HD



18.20 Uhr: Sportfreunde Lotte - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport

6 HD



18.20 Uhr: SC Freiburg - SV Sandhausen auf Sky Sport 7 HD



18.20 Uhr: Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld auf Sky Sport 8 HD



18.20 Uhr: Würzburger Kickers - TSV 1860 München auf Sky Sport 9

HD



20.35 Uhr: Hallescher FC - Hamburger SV auf Sky Sport 2 HD



20.35 Uhr: Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart auf Sky Sport

3 HD



20.35 Uhr: FC St. Pauli - Hertha BSC auf Sky Sport 4 HD



20.35 Uhr: Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt auf Sky Sport 5 HD



22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD



Mittwoch:



18.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

HD



18.20 Uhr: 1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg auf Sky Sport 6 HD



18.20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport 7

HD



18.20 Uhr: FC Astoria Walldorf - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport 8

HD



18.20 Uhr: Hannover 06 - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport 9 HD



20.35 Uhr: 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 auf Sky Sport 2 HD



20.35 Uhr: Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport 3

HD



20.35 Uhr: FC Bayern München - FC Augsburg auf Sky Sport 4 HD



20.35 Uhr: 1. FC Köln - 1899 Hoffenheim auf Sky Sport 5 HD



22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD







