112. Deutscher Bädertag in Bad Nauheim: Gegenwart und Zukunft der Heilbäder und Kurorte

(firmenpresse) - Wiesbaden, 20. Oktober 2016. Noch bis zum 22. Oktober findet in Bad Nauheim der 112. Deutsche Bädertag des Deutschen Heilbäderverbands statt. Das Treffen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Heilbäder und Kurorte – kompetente Gesundheitsstandorte von heute und morgen“. Das Programm umfasst verschiedene Vorträge und Diskussionen zu Themen wie Trends im Gesundheitstourismus oder Tourismus als Wirtschaftsfaktor.

Zu dem Treffen des traditionsreichsten und ältesten Gesundheits- und Interessenverbandes Deutschlands werden Delegierte und Vertreter der Politik aus dem gesamten Bundesgebiet nach Hessen kommen, um zwei Tage lang über Gegenwart und Zukunft der deutschen Heilbäder und Kurorte zu diskutieren. Der Hessische Heilbäderverband ist stolz darauf, in diesem Jahr erneut Gastgeber des Deutschen Bädertags zu sein und begrüßt die Teilnehmer in der Kurstadt Bad Nauheim.

Weitere Informationen zu dem 112. Deutschen Bädertag finden Interessierte im Internet unter www.baedertag.de. Auskünfte zum Deutschen Heilbäderverband, in dem rund 250 der 350 deutschen Heilbäder und Kurorte organisiert sind, gibt es unter www.deutscher-heilbaederverband.de.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die Heilbäder und Kurorte in Hessen

Der Hessische Heilbäderverband e.V. ist die Interessenvertretung der 31 Heilbäder und Kurorte in Hessen. Diese Kompetenz-Zentren für Vorsorge, Rehabilitation und medizinische Versorgung bieten vielfältige gesundheitstouristische Angebote. „Heilbad“ und „Kurort“ sind Prädikate, die eine hohe Qualität sowie eine wissenschaftlich fundierte medizinische Kompetenz in Verbindung mit Natürlichen Heilmitteln sicherstellen. Nachhaltigkeit und der Schutz beziehungsweise die Pflege der Umwelt sowie der Natürlichen Heilmittel sind daher eine wichtige Säule der Arbeit der Heilbäder und Kurorte. Als regionale Versorgungszentren mit ausgezeichneter Infrastruktur sichern sie die Grundversorgung an Gesundheitsangeboten in Hessen, die den Lebensraum der Bürgerinnen und Bürger positiv beeinflussen. Weitere Informationen sind unter www.hessische-heilbaeder.de erhältlich.



Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt:

Global Communication Experts GmbH,

Marie-Sarah Baier | Doris Palito Schneider

Hanauer Landstraße 184,

60314 Frankfurt

Tel.: + 49 69 175371-042 |-046,

E-Mail: presse.hessische-heilbaeder(at)gce-agency.com

Internet: www.gce-agency.com



Datum: 24.10.2016 - 16:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1416114

Anzahl Zeichen: 1175

Kontakt-Informationen:

Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Marie-Sarah Baier

Stadt: Frankfurt



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 20 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung