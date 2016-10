Valuelife erweitert Angebot an Multivitaminen

V Multi Spezial - Vitamin B Komplex - Vegan Complete - Vitamin K Komplex - Vitamin C Komplex

(firmenpresse) - (NL/1360299196) Valuelife erweitert das Gesamtsortiment an Multivitamin- Präparaten. Darüber hinaus wurden einzelne Produktzusammensetzungen signifikant verbessert!

Valuelife gilt als einer der innovativsten deutschen Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminpräparaten. "Zum letzten Quartal 2016 haben wir unser Sortiment an Vitaminen stark erweitert und einzelne Produktzusammensetzungen signifikant verbessert" sagt Guido Schnaithmann, Geschäftsführer des Unternehmens. Insbesondere den bereits über 10.000 mal verkauften Topseller V Multi Spezial, eine Mischung aus 22 Vitaminen und Mineralien konnte Valuelife stark aufwerten. "Durch den Austausch einzelner Rohstoffe, konnten wir unser Produkt im Hinblick auf die Bioverfügbarkeit stark verbessern", so Schnaithmann. Auch die Zusammensetzung wurde leicht angepasst, so dass die stetige Versorgung mit einem Optimum an Vitaminen und Mineralstoffen gewährleistet ist.

Besonders stolz ist Valuelife auf den in diesem Sommer auf den Markt gebrachten " Vitamin C Komplex". Innerhalb dieses Produktes wurden 8 natürliche Quellen von Vitamin C vereint. Acerola Extrakt, L-Ascorbinsäure aus Fermentation, Camu Camu Extrakt, Hagebutten Extrakt, Sanddorn Extrakt, Schwarzer Johannesbeer, Goji Beeren Extrakt, Kiwi Pulver. Für Extrapower sorgt zudem noch Moringa Oleifera. Die Blätter des Moringa Baumes gelten als wahre Kraftpakete voller Vitamine, Mineralien. Sie sind reich an Vitamin B1, B2 und B3, Vitamin C, D, K und E, sowie an Magnesium, Calcium, Kalium, Selen, Mangan! Verwendet werden dabei ausschließlich hochwertigste Grundrohstoffe.

Ein Highlight zur Unterstützung der stetig wachsenden Anzahl an sich vegan ernährenden Menschen ist der Vitaminkomplex Vegan Complete . Hier wurden Vitamine und Mineralien zielgerichtet auf eine vegane Ernährung hin abgemischt. Das Highlight ist wohl das enthaltene vegane Omega 3, extrahiert aus Algen!

Alle Valuelife Vitamine können direkt im Valuelife Onlineshop, oder über Amazon erworben werden.

Valuelife ist eine Marke der GSValuemanagement GmbH.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung und den Handel mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminpräparaten.

GSValuemanagement GmbH

