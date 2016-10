Neues Programm für werdende Mütter: Mit dem MeridianSpa Skyline Plaza fit und gesund durch die Schwangerschaft

(firmenpresse) - Frankfurt, 24. Oktober 2016. Moderater Sport in der Schwangerschaft lindert Beschwerden, stärkt den sich verändernden Körper und hält Mutter und Kind gesund. Diese positive Wirkung ist längst wissenschaftlich erwiesen, dennoch ist die Unsicherheit unter vielen Schwangeren nach wie vor groß. Mit einem speziell den Bedürfnissen angepassten Programm aus Fitnesskursen, Schwangeren-Massagen und Ernährungsvorträgen begleitet das MeridianSpa Skyline Plaza werdende Mütter durch die Schwangerschaft. Auch nach der Geburt steht der Premium-Anbieter für Fitness, Wellness und Bodycare den frischgebackenen Mamas mit Rückbildungskursen und kostenloser Kinderbetreuung zur Seite.

Das MeridianSpa-Betreuungskonzept setzt auf Vielseitigkeit und hilft Frauen sich während der Schwangerschaft und nach der Geburt mit verschiedenen Angeboten aus den Bereichen Bewegung, Entspannung und Ernährung im eigenen Körper wohlzufühlen. Speziell geschulte Trainer unterstützen bei der Erstellung eines individuellen Trainingsplans, der perfekt auf die Bedürfnisse von Mutter und Kind zugeschnitten ist. Für eine gesunde Entwicklung des Babys ist aber auch eine vollwertige und mineralstoffreiche Ernährung wichtig. Gleich an mehreren Terminen erhalten Schwangere im MeridianSpa Skyline Plaza bei den Vorträgen „Ernährung in der Schwangerschaft“ wertvolle Tipps.

Darüber hinaus bietet MeridianSpa ein umfangreiches Programm für werdende Mütter an: Zum neuen Fitness-Angebot zählen „Aquakurse“, „Gym für Schwangere“ und „Yoga für Schwangere“. Neben den verschiedenen Fitness-Kursen können werdende Mütter im MeridianSpa Skyline Plaza zudem eine spezielle Schwangeren-Massage genießen, die Mutter und dem Nachwuchs gleichermaßen gut tut.

Nach der Entbindung fördern die Rückbildungskurse „Gym + Baby“ und „Workout mit Baby – mit Ergobaby®-Trage“ gemeinsam mit dem Neugeborenen den durch die Schwangerschaft und Geburt beanspruchten Körper.

Wer ohne Kind trainieren möchte, hat die Möglichkeit, die kostenlose Kinderbetreuung des MeridianSpa Skyline Plaza zu nutzen. Im „Meridini“ sorgen erfahrene Betreuerinnen für die Kleinen. Die maximale Betreuungszeit für Säuglinge und Kinder bis einem Jahr liegt bei zwei Stunden, Kinder zwischen einem Jahr und acht Jahren werden bis zu drei Stunden betreut.



Tipp: Noch bis zum 31. Dezember 2016 bietet das MeridianSpa Skyline Plaza die blue Card-Mitgliedschaft zum Aktionspreis von nur 69 Euro pro Monat an. Mit der blue Card können Interessierte von Montag bis Freitag (ausgenommen feiertags) das MeridianSpa Skyline Plaza sowie das neue Betreuungskonzept speziell für Schwangere bis 16 Uhr nutzen.

Weitere zum Angebot des MeridianSpa Skyline Plaza erhalten Interessierte auf www.meridianspa.de.



Kommentare zur Pressemitteilung