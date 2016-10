Hamburger Immobilienmarkt - Immobilienmakler Hamburg

(firmenpresse) - Alsterdorf - Immobilienmarktbericht.

Lage, Orte und Einwohner

Im Bezirk Hamburg-Nord liegt der Stadtteil Alsterdorf. Den Namen erhielt der Stadtteil von der namensgebenden Alster, die von Nordost nach Südwest durch Alsterdorf fließt. Südlich und westlich grenzt an Alsterdorf Winterhude sowie östlich Ohlsdorf und nördlich Barmbek. Auf einer Fläche von ungefähr 3,1 qkm leben ca. 12.881 Einwohner (Bevölkerungsdichte 4.155 Einwohner pro qkm).

Vor allem bei jungen Familien ist Alsterdorf sehr beliebt, da der Stadtteil eine ruhige Kleinstadtatmosphäre mit viel Grün bietet. Häuser im Stil der Klinkerbauten, die aus den Jahren 1920-1930 stammen, prägen das Stadtbild. Nur wenige typische Geschossbauten oder Villen in moderner Architektur sind hier zu finden.

Geschichte

Urkundlich wurde Alsterdorf erstmals im Jahr 1219 als "Alsterthorpe" erwähnt. Bis zum 19. Jahrhundert war Alsterdorf ein kleines Bauern- und Handwerksdorf. Um das Jahr 1860 erwarb dann der damalige Pastor Sengelmann eine Kate und gründete das Heim für körperlich beeinträchtigte, welches heute die Evangelische Stiftung Alsterdorf ist. Ab dem Jahr 1920 entstanden dann die ersten Villenviertel.

Einkaufsmöglichkeiten und Infrastruktur

In Alsterdorf existieren zahlreiche umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten mit jeder Art von Geschäften und Läden. Zudem befinden sich viele Grünanlagen, ein Stadtpark und ein Schwimmbad in Alsterdorf. Auch Kindergärten und Schulen sind vorhanden.

Die Anbindung an öffentliche Nahverkehrswege ist sehr gut. So hält die Hamburger U-Bahn Linie 1 in Alsterdorf an zwei Haltepunkten. Zum Hamburger Hauptbahnhof beträgt die Fahrtzeit ungefähr 20 Minuten. Ebenso existieren verschiedene Buslinien.

Gesundheit und Fitness

Das Theravitalis in Alsterdorf bietet ein einzigartiges sowie vielfältiges Angebot für Gesundheit und Fitness an. Die Leistungen umfassen dabei nicht nur das medizinische Gesundheitstraining (mehr als 40 verschiedene Kurse), sondern auch das Training an Fitnessgeräten, eine Saunalandschaft sowie ein Bewegungsbad. Ebenso befinden sich hier Praxen für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Physikalische Therapie. So lautet die Philosophie der Einrichtung: "Alles für das Wohlbefinden von Körper und Seele unter einem Dach". Das Theravitalis liegt gut erreichbar, gleich neben dem Alsterdorfer Markt.

Alsterdorfer Markt

Der Alsterdorfer Markt inmitten von Alsterdorf ist ein Treffpunkt für Jung und Alt. Hier begegnen sich Menschen und nutzen die zahlreichen Kultur- und Freizeitangebote. Der Marktplatz steht vor allem für die 140jährige Geschichte der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Auch hier in Hamburg Alsterdorf sind wir als Ihre Immobilienmakler Hamburg für Sie tätig.

Mit den Jahren entstand aus dem Stadtteilzentrum eine gelungene Mischung aus Altem und Neuem. Dies wird vor allem durch die Architektur wiedergespiegelt. Historische Gebäude, wie beispielsweise die "Alte Küche" oder die ehemalige Wäscherei aufwendig wurden aufwendig saniert und um genutzt. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein modernes Ärzte- und Geschäftshaus.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.rahmann-immobilien.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Immobilienmakler aus Hamburg

Dies ist eine Pressemitteilung von

Rahmann Immobilien

PresseKontakt / Agentur:

Rahmann Immobilien

Yannik Rahmann

Badestraße 37

20148 Hamburg

presse(at)rahmann-immobilien.de

040 55779547

http://www.rahmann-immobilien.de



Datum: 24.10.2016 - 18:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1416155

Anzahl Zeichen: 3353

Kontakt-Informationen:

Firma: Rahmann Immobilien

Ansprechpartner: Yannik Rahmann

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 55779547





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung