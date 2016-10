Bye Bye Doppelkinn!

Es ist gar nicht so einfach, zufrieden mit seinem Äußeren zu sein. Kleinere oder auch größere Problemzonen machen oftmals den Blick in den Spiegel schwer. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum Schönheits-Operationen immer beliebter werden.

ChinUp Masken

(firmenpresse) - Gerade das Gesicht rückt mmer mehr in den Fokus der Schönheitschirurgie. Laut einer Studie leiden 68% aller Menschen unter einer schlaffen Hautpartie zwischen Kinn und Hals. Bislang eine mögliche Rettung: Ein einschneidender Eingriff, der dem Patienten seelisch und körperlich viel abverlangt.



Dass eine Hautstraffung am Hals schnell, unkompliziert und einfach sein kann, zeigen die neuen pflegenden Gesichtsmasken von ChinUp. Mit der Formel aus Antioxidantien, Coenzym Q10, Vitamin E, Corum 9235 und patentierten Skintronics™ unterstützt ChinUp aktiv den Abbau von Fettablagerungen in den Hautzellen. Die Masken können die Zellenerneuerung anregen und ermöglichen dadurch festere, glattere Haut.



Das eigens von ChinUp entwickelte Serum Skintronics™ unterstützt fettspaltende Enzyme, die das geglättete Hautbild intensivieren. Das Coenzym Q10 liefert Energie für die Hautzellen, wirkt der Kollagenese entgegen und lindert gleichzeitig Entzündungen. Das ebenfalls in der Formel der Masken enthaltene Vitamin E schützt die Zellen vor freien Radikalen, die die Hautalterung beschleunigen. Die durchblutungsfördernde Substanz Corum 9235 optimiert die Aufnahme der anderen Wirkstoffe und verwöhnt die Haut mit wärmenden Eigenschaften.



Die empfohlene Anwendungsdauer der Maske beträgt 30 Minuten und damit ChinUp vollständig wirken kann, wird ein Befestigungsgurt angelegt, der Kinn und Hals sanft aufrichtet und eine optimale Aufnahme der Wirkstoffe garantiert.

Bereits nach einer halben Stunde sind die Unterschiede deutlich erkenn- und fühlbar – zwischen 2 und 5 cm Hautfett können sich reduzieren. Die Kinn- und Halspartie ist konturiert und gestrafft. Mit dem im Paket enthaltenem Maßband lässt sich Ergebnis einwandfrei belegen.



Eine regelmäßige Anwendung von ChinUp verbessert das Resultat, denn ChinUp bekämpft die Ursachen der Hautalterung frühzeitig und nachhaltig.



ChinUp – die sanfte Alternative des Face-Lifts.

Sicher und einfach zu verwenden – hohe Effektivität – mehrfach getestet!









http://www.chinup.eu



https://www.youtube.com/watch?v=lAzbb82Jing

