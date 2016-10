Badekultur Hamam

(firmenpresse) - München/El Jadida, 24. Oktober 2016 - Das Mazagan Beach & Golf Resort ist mit seinen zahlreichen Freizeitmöglichkeiten und Restaurants eine kleine Oase an der marokkanischen Atlantikküste. Das Resort befindet sich an einem sieben Kilometer langen Strand und lässt die Kultur des Landes in vielen Details mit einfließen. Das Mazagan Spa vereint marokkanische Schönheitsbehandlungen mit modernen Produkten der Marke Caritá. Mit dem "Christmas Package" können Gäste dem Winter entfliehen und sich im Spa des Resorts neue Energie für das kommende Jahr holen.

In einem separaten Gebäude, umrahmt von Sanddünen, befindet sich das 2.000 Quadratmeter große Mazagan Spa mit seinem Hot Yoga Studio sowie Fitnesscenter. Die 19 Behandlungsräume können nach außen hin geöffnet werden, sodass die Gäste bei der Behandlung von sanftem Meeresrauschen begleitet werden. Gäste des Mazagan Beach & Golf Resort können außerdem in den Genuss eines Hamam kommen, das Teil der orientalischen Bade- und Körperkultur ist.

Die neue "Berber Hammam Scrub" Behandlung dauert 50 Minuten und dient dazu die Muskeln zu lockern, die Haut zu reinigen und den Körper von Giften zu befreien. Nach einer kurzen Dusche betreten die Gäste das Dampfbad und erhalten eine Anwendung mit schwarzer Eukalyptus Seife. Es folgt ein Peeling, das mit einem Handschuh durchgeführt wird, um die Haut zu reinigen. Bei der anschließenden Dusche wird ein Shampoo aufgetragen, damit der Körper von Kopf bis Fuß verwöhnt wird. Es folgt eine Ganzkörperanwendung mit Ghassoul, der mit den sieben Pflanzen, Lavendel, Rose, Myrte, Nelke, Safran, Orangenblüte und Arganöl angereichert ist und die Haut nicht nur reinigt, sondern auch geschmeidig macht. Anschließend entspannen die Gäste bei einer Kopf- und Fußmassage. Nach einer weiteren kurzen Dusche kommen die Gäste in den Genuss einer leichten Ganzkörpermassage mit Orangenblüten Badeöl, um die Hauthydration zu verbessern und den Blutkreislauf beleben. Zum Schluss erholen sich die Spa-Gäste in den Ruheräumen mit Blick auf den Atlantik und einem marokkanischen Minztee.

Christmas Package 2016 (Mindestaufenthalt 3 Nächte)

-Vollpension für die drei Nächte Mindestaufenthalt

-Dinner am 24.12.16 im Sel de Mer Restaurant

-Spa-Angebot "2 für 1" (pro Aufenthalt/Zimmer) für ausgewählte Behandlungen im Mazagan Spa (ausgenommen Carita-Behandlungen)

-Tägliches Programm mit Aktivitäten für Kinder und Erwachsene wie z. B. Dekorieren der Weihnachtsbäume oder ein Kochkurs mit Weihnachtspezialitäten

-Besuch der Moschee in Casablanca, Habous Souk und der Morocco Mall

-Besuch einer Kirche in Casablanca

-Tägliche Unterhaltung inklusive marokkanischer Bauchtänzerinnen

-Sammeltransfer von/nach Flughafen Casablanca nach vereinbartem Shuttle Service

-Zutritt zum Casino, Nachtclub, Freizeitaktivitäten wie Fitness und Tennis

-Zutritt zu den drei Kids Clubs Baby Club, Kids Club sowie Rush Club

Ab-Preis: 10.820 MAD (ca. 988 Euro) pro Zimmer bei Doppelbelegung für 3 Nächte

Das Angebot ist ab sofort bis einschließlich 30. November 2016 für einen Aufenthalt zwischen dem 22. und 29. Dezember 2016 buchbar. Reservierungen sind per Mail an reservations(at)mazaganbeachresort.com sowie telefonisch unter +212 523 38 80 80 möglich.





Das Mazagan Beach & Golf Resort liegt 90 Kilometer südlich von Casablanca inmitten einer 250 Hektar großen Anlage an einem sieben Kilometer langen Sandstrand. Das Küstenresort der Kerzner Gruppe verfügt über 500 Zimmer und Suiten sowie 67 Villen, die zum Verkauf angeboten werden. Das umfangreiche Kulinarikangebot mit acht Restaurants und mehreren Bars und Lounges reicht von typisch marokkanischer Küche bis zur italienischen Cuisine. Während der nahe gelegene Strand mit sportlichen Aktivitäten wie Reiten, Quadfahren und Jet Skiing lockt, bietet das Resort mit altersgerechten Kids Clubs, einem Casino und einem Nachtclub, Tennisplätzen, Koch- und Pilateskursen u.v.m. weitere Möglichkeiten für Freizeitbeschäftigungen. Zum Entspannen lädt das Mazagan Spa inmitten von Sanddünen gelegen mit luxuriösen Behandlungen und traditionell marokkanischen Wellnessanwendungen wie Hammam ein. Golffans kommen auf dem von der südafrikanischen Golflegende Gary Player gestalteten 18-Loch Championship Golfplatz auf ihre Kosten.

