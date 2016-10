Intelligente Funksysteme und Funklösungen

(firmenpresse) - Als Hersteller von Funksystemen vernetzt die SVS Nachrichtentechnik dort, wo andere Technologien scheitern. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Funkkommunikation und Entwicklung ist SVS ein kompetenter Ansprechpartner für anspruchsvolle Anwendungen. Sichere, störunempfindliche Funkübertragungen und große Reichweiten charakterisieren die Produkte. Die Einsatzgebiete erstrecken sich vom Privatanwender, über die Industrie bis hin zu sozialen und medizinischen Einrichtungen. Auch im Jahr 2016 hat sich bei der SVS wieder viel getan. Im Folgenden werden die bedeutendsten Neuerungen aufgeführt:

Redesign Internetauftritt

Durch ein optimiertes Look & Feel und das Responsive Design wird das Surfen auf der SVS-Homepage noch angenehmer. Mit der Integration des Online Shops stehen den Kunden alle Informationen zum Unternehmen, den Produkten und den Dienstleistungen auf einer zentralen Seite anschaulich zur Verfügung und die Funksysteme können direkt online bestellt werden.

Der neue Repeater SH-12 RP

Der neue Repeater SH-12 RP kann ohne weitere Anpassungen in ein bestehendes System integriert werden. Sobald die Versorgungsspannung angeschlossen ist, werden die Signale aller SH-12 Produkte empfangen, ausgewertet und erneut versendet. Eine einstellbare Traffic Control erlaubt darüber hinaus die effiziente Nutzung des Frequenzkanals. Durch den Learn-Mode ist es zudem möglich, nur eingelernte Geräte zu berücksichtigen.

Die Repeater können sowohl in Reihe als auch gleichmäßig verteilt angeordnet werden. So ist es möglich Distanzen von mehreren Kilometern zu überbrücken, Hindernisse wie Metalltore zu überwinden oder große Flächen auszuleuchten, z.B. um die Kommunikation an jedem Ort auf dem Gelände zu gewährleisten.

Weiterentwicklung der beliebten Funkserie SH-12

Die Funkserie SH-12 wird stetig weiterentwickelt. Trotz der neuen Funktionen und verbesserten Performance bleibt die Rückwärtskompatibilität zu Vorgängerversionen gewahrt. Die neusten Versionen erlauben das Deaktivieren der Empfangsbestätigung für Anwendungen, in denen mehrere Empfänger gleichzeitig angesteuert werden. Zudem kann der Anwender in Zukunft selbst entscheiden, ob er eine einzelne Taste oder den ganzen Sender einlernen möchte.

Weitere Features sind eine optimierte Spannungssicherung, neue stromsparende Modi und verbesserte Kommunikationsstrategien, die für eine noch stabilere Datenübertragung mit erhöhter Effizienz und Sicherheit sorgen.

BNC-Anschluss als Dienstleistung

Die Option BNC-Anschluss bietet die Möglichkeit, ein angegebenes Produkt ab Werk mit einem externen BNC-Anschluss zu konfigurieren und das unter Einhaltung der Gehäuseschutzklasse. In der Folge können mit Hilfe einer externe Antenne oder durch absetzen der Antenne erhebliche Verbesserungen der Reichweite erzielt werden.

Ruf- und Meldesysteme werden noch sicherer und komfortabler

Mit der neuen Version der DMS-12 ist es erstmals möglich Softwareupdates und Systemanalysen ganz einfach per Fernwartung durchzuführen. Das neue USB-Interface erlaubt es zudem Aufzeichnungen und Systemkonfiguration bequem ein- und auszulesen. Weitere Verbesserung und Erweiterung wurden bei der Qualität der Selbstüberwachung und der Kommunikationsvalidierung erzielt.

Zertifizierte Qualität und Prozessleistung

Mit der Zertifizierung nach ISO9001 wurde das bewährte Qualitätsmanagementsystem der SVS Nachrichtentechnik nun auch offiziell bestätigt

Die SVS Nachrichtentechnik GmbH ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um intelligente Funklösungen geht. Seit 1990 beschäftigen wir uns mit der Entwicklung und Produktion von Geräten und Schaltungen zur hochfrequenten Signalübertragung. Am Standort Trochtelfingen, inmitten der Schwäbischen Alb, fertigen wir Systeme zur drahtlosen Übertragung von Schaltbefehlen und Signalen, kurz Funksysteme genannt.

SVS Nachrichtentechnik GmbH

SVS Nachrichtentechnik GmbH

Frank Simon

Zeppelinstraße 10

72818 Trochtelfingen

home(at)svs-funk.com

07124 9286-0

https://www.svs-funk.com



Firma: SVS Nachrichtentechnik GmbH

Ansprechpartner: Frank Simon

Stadt: Trochtelfingen

