(firmenpresse) - sykasoft und DOCBOX® schließen strategische Allianz

Wenn zwei erfolgreiche Systemhäuser kooperieren, dann profitieren vor allem die Kunden. Durch die Integration des Dokumentenmanagementsystems DOCBOX® in die Branchen-Software sykasoft haben sich für die Anwender unschlagbare Synergieeffekte ergeben. Die Software, die den Betrieb organisiert, trifft auf die Suchmaschine für Dokumente.

sykasoft - Der Branchenprimus

Mit der Branchensoftware sykasoft www.sykasoft.de steht Handwerksbetrieben seit Jahren ein hoch effizientes Instrument zur Verfügung. Die Programm-Module decken alle kaufmännischen Arbeitsabläufe im Betrieb ab und vereinfachen so für die Unternehmer tägliche Routinearbeiten. Ob Auftragsbearbeitung, Kalkulation, Kundendienst-Organisation, Planung, Ausführung, Abrechnung oder Auswertung - sykasoft ist der starke Partner des Handwerks.

Software, die den Betrieb organisiert

Mit sykasoft verwalten Betriebe komfortabel ihre Stammdaten. Eine leistungsstarke Projektabwicklung sowie eine flexible Kalkulation garantieren effiziente Arbeitsprozesse. sykasoft unterstützt bei der Organisation des Kundendienstes - ob im Büro oder unterwegs. Zahlungsverkehr und Finanzen haben Unternehmen mit sykasoft immer im Blick. Zahlreiche Zusatzmodule machen sykasoft flexibel und für die Anforderungen des Kunden erweiterbar.

DOCBOX® - Die Suchmaschine für Dokumente

Über 12.000 Anwender vertrauen bereits der Dokumentenmanagement-Software aus dem Hause aktivweb www.docbox.eu Das Funktionsprinzip ist so einfach wie genial. Und es ist vor allem anwenderfreundlich. Die Nutzer scannen Dokumente ein und senden diese an die DOCBOX®. Der DOCBOX® Direktdrucker erlaubt die vollautomatische revisionssichere Archivierung von Dokumenten sowie von E-Mails. Die Drag-&-Drop-Funktion ermöglicht die schnelle und einfache Ablage von PDF-Dokumenten oder Ordnern per Mausklick. Von jedem Arbeitsplatz aus kann per Internetbrowser nach den Dokumenten gesucht werden. Mit der DOCBOX® sparen Betriebe Zeit, Geld, Papier und Raum.

Einlegen, Ablegen, Wiederfinden, Workflow

Die DOCBOX® bietet Unternehmen einen aktiven Aktenschrank. Effizient, blitzschnell, revisionssicher und einfach. Die DOCBOX® befreit von täglich anfallenden Papierbergen. Die integrierte OCR-Software liest und indiziert den gesamten Dokumententext bereits beim Archivieren. Die DOCBOX® speichert Dokumente sicher, unverändert, vollständig ordnungsgemäß und verlustfrei reproduzierbar. Und die Software ist schnell und einfach zu installieren sowie anzuwenden.

Gemeinsam besser. Besser gemeinsam.

Unter diesem Motto steht die Kooperation von sykasoft und DOCBOX®. Gemeinsam besser für unsere Kunden. sykasoft implementiert die DOCBOX®. Alle Arbeitsabläufe werden jetzt vereinfacht, Dokumente automatisch archiviert. Mit sykasoft und der DOCBOX® immer einen Schritt voraus. In diesem Sinne freuen wir uns auf den gemeinsamen Weg: bis hierher und noch viel weiter.

aktivweb System- und Datentechnik GmbH

Uwe Weikl

Arberseestr. 3

94249 Bodenmais

09924 - 94324-0

info(at)docbox.eu

www.docbox.eu





