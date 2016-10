Armsquare bietet den Entfernungsmesser

(firmenpresse) - Wer im Feld unterwegs ist und das Wild beobachtet, kann die Entfernungen häufig nicht gut schätzen. Für den Jäger oder auch Sportschützen ist das jedoch sehr wichtig, dass er die Entfernung von seinem Ausgangspunkt bis zum Ziel sehr genau einschätzen kann. Der Entfernungsmesser ist hierbei die einfachste Möglichkeit, um sehr genaue Werte zu ermitteln. Mit einem Laserstrahl kann sehr exakt gearbeitet werden. Man muss mit dem Entfernungsmesser sein Ziel genau anvisieren und kann dann die Entfernung ablesen. Der Entfernungsmesser ist dabei sehr handlich und beständig, wenn eine gute Qualität bei Armsquare erworben wird. Hier finden sich Modelle von AKAH oder Browning / Winchester.

Mit der richtigen Entfernung kann der Jäger das passende Gewehr mit der richtigen Munition bestücken. Wer mit einem Schuss exakt trifft, erspart sich und vor allem dem Tier einige unschöne Stunden. Der Entfernungsmesser sollte deswegen nicht fehlen, wenn man wirklich auf der Jagd auf größere Distanzen seine Flinte ansetzt. Auch diese Flinten und Jagdgewehre finden sich unter http://www.armsquare.de/, es kann zugleich Munition und Zubehör bestellt werden.

Wer sein eigenes Revier hat und in diesem laufend zugegen ist, um das Wild zu beobachten und vielleicht auch zu versorgen, der hat seine zentralen Orte und Schussschneisen. Wer von seinem Aussichtspunkt einmal zu verschiedenen Punkten in der Schussschneise die Entfernung genommen hat, der kann auch ohne das Gerät schnell die passenden Entscheidungen treffen, wenn das Wild gerade vor die Flinte läuft.

Für die Wildtierbeobachtung muss der Jäger in heutiger Zeit nicht mehr in das Revier, wenn er ein paar gute Wildkameras installiert hat. Diese lassen sich sogar mit Apps oder vom Computer abrufen, wenn sie Netzwerkfähig sind und eine Netzverbindung aufbauen können. Mit diesen Kameras können alle paar Minuten Fotos geschossen werden, um sich später die Fotoserie anzusehen. Viele Kameras lassen sich auch mit Bewegungsmeldern auslösen. Der Jäger kann selbst im Urlaub schnell einen Blick in sein Revier werfen und sehen, was die Tiere machen.



Bei der Jagd geht es den Hobbyjägern durchaus um das Schießen. Der wirkliche Jäger verbringt gerne seine Zeit in der Natur und möchte diese pflegen. Das schießen kranker Tiere gehört dazu. Teils werden auch die Gesunden erlegt, damit die Bestände nicht zu groß werden. Gerade an Flughäfen wird sogar dafür bezahlt, wenn hunderte Karnickel abgeknallt werden. Der richtige Jäger hat damit eine wichtige Funktion, ihm wird dabei mehr abverlangt, als zielen und schießen. Die Jagd ist dabei eine Leidenschaft, für die man gerne einige Euro ausgibt. Eine gute Flinte reicht, um mit auf die Jagd zu gehen. Gute Jagdgewehre mit einem genauen Visier, ein gutes Fernglas, einen Entfernungsmesser und andere optionale Gegenstände machen die Jagd zum wirklichen Erlebnis, mit Armsquare sucht sich der Kunde selber aus, was er haben möchte. Für den Versand hält Armsquare sich natürlich immer an geltendes Recht und Altersbeschränkungen.







