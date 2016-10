MERCEDES AMG PETRONAS WIDMET DIE DRITTE F1 KONSTRUKTEURS-WELTMEISTERSCHAFT ALLEN MALAYSIERN

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Am Montag, den 10. Oktober waren die PETRONAS Twin Towers von einer feierlichen Atmosphäre umgeben. PETRONAS, Haupt- und Titelpartner des MERCEDES AMG PETRONAS FORMEL 1™ Teams, konnte den dritten Sieg der Konstrukteurs-WM in Folge feiern. Das erfolgreiche Rennen in Japan machte dies möglich.

Mit 15 Siegen in bisher 17 Rennen und mit insgesamt 593 Punkten hat das Team um Nico Rosberg und Lewis Hamilton einen so großen Vorsprung, dass es auch in den letzten vier Rennen der Saison von keinem anderen Team mehr eingeholt werden kann.

Nico?s Sieg kennzeichnet auch den 47. Sieg von PETRONAS und Mercedes aus 55 Rennen seit der Einführung des Turbo 1.6-Liter-V6-Motors in 2014. Die hervorragende Leistung dieser erfolgsgekrönten Partnerschaft unterstreicht das Engagement und Bestreben der Mannschaft nach Erfolg.

Um diese historische Leistung zu würdigen, haben sich 600 PETRONAS Mitarbeiter und Manager für ein Gruppenfoto versammelt, um den Sieg zu feiern und der Mannschaft ihre Glückwünsche auszudrücken.

Datuk Wan Zulkiflee Wan Ariffin, Präsident und CEO von PETRONAS:

?Glückwunsch an das MERCEDES AMG PETRONAS FORMEL 1™ Team, wir sind wieder Weltmeister! PETRONAS ist in der Tat stolz, der Haupt- und Titelpartner von einer der weltweit führenden Automarken zu sein und zum Erfolg der Mannschaft seit drei aufeinanderfolgenden Jahren beizutragen. Ich bedanke mich bei meiner PETRONAS-Mannschaft auf der ganzen Welt, die sehr hart gearbeitet hat, um an dieser Erfolgsformel mit zu wirken. Außerdem bedanke ich mich für die unerbittliche Hingabe, die diesen Erfolg ermöglicht hat.

Wir starteten mit der Absicht, der Marke PETRONAS globale Aufmerksamkeit zu verleihen, nun hat sich diese Unternehmung durch unsere hochtechnologischen Forschungs- und Entwicklungsleistungen zu einem weltweiten Maßstab entwickelt, darauf sind wir sehr stolz. Dank unserer gelebten Werte und dem Bestreben nach höchster Qualität können wir jetzt selbstsicher sagen, dass die Treib- und Schmierstoffe von PETRONAS den Weltmeister der Formel 1 angetrieben haben. Das ist ein weiterer Erfolg in Malaysia, über den wir uns alles sehr freuen.?

Toto Wolff, Motorsportchef bei Mercedes-Benz kommentiert den Sieg:

?Jedes einzelne Mitglied des MERCEDES AMG PETRONAS FORMEL 1™ Teams ist sehr stolz, mit unseren Partnern und Freunden von PETRONAS das Triple in der Konstrukteurswertung geholt zu haben. Es ist das erste für Malaysia in der Formel 1 und das erste für Mercedes-Benz in über 100 Jahren Motorsport.

Unser Sieg ist nur mit Hilfe der Innovationskraft und der Weltklasse-Technologie unserer Kollegen von PETRONAS möglich gemacht worden. Sie haben immer wieder die Grenzen des Möglichen verschoben, um unsere Leistung auf der Strecke zu verbessern. Unsere Ergebnisse in diesem hybriden Zeitalter des Sports sind die wirkliche Definition des geteilten Erfolgs. Hand in Hand haben PETRONAS und Mercedes-Benz neue Maßstäbe in Sachen Leistung gesetzt, die nun zum Standard geworden sind. In den kommenden Saisons werden wir gemeinsam versuchen, diese wieder zu übertreffen. Jedem einzelnen der mehr als 51.000 PETRONAS Angestellten weltweit sage ich im Namen jedes Teammitgliedes: Danke. Wir können jetzt die vier Endrennen einer besonderen Saison und den abschließenden Kampf um die Fahrerweltmeisterschaft genießen.?

Über PETRONAS Lubricants International



PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Schmierstoffhersteller von PETRONAS, der nationale Öl-Konzern von Malaysia. PETRONAS Lubricants International, gegründet im Jahr 2008, produziert und vermarktet eine komplette Palette hochqualitativer Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 80 globalen Märkten. Das Management von PLI mit Hauptsitz in Kuala Lumpur erfolgt über 30 Landesgesellschaften in 27 Ländern mit regionalen Zentralen in Kuala Lumpur, Beijing, Turin, Belo Horizonte, Chicago und Durban.



PLI, derzeit unter den Top 15 gelistet, verfolgt eine aggressive Geschäftswachstumsstrategie, um seine Position als führendes globales Schmierstoffunternehmen zu sichern.



Mehr Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.eu: http://www.pli-petronas.eu/

