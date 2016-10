SPS/IPC/Drives 2016: Virtual Reality für die Automatisierung

Mit dem Duo aus taraVRbuilder und taraVRcontrol beschleunigt der Mittelstand Industrie-4.0-Szenarien

(firmenpresse) - Auf der Fachmesse SPS/IPC/Drives vom 22. bis 24.11.2016 in Nürnberg stellt der Virtual Reality-Spezialist tarakos GmbH gleich zwei neue Software-Lösungen vor: Mit taraVRbuilder für 3D-Content und taraVRcontrol für Online-Visualisierung erleben die Besucher von Stand 460 in Halle 6 die virtuelle Welt der Automatisierungstechnik. Spannende Einblicke in animierte Anwendungsbeispiele verleiht die neue 3D-Brille OCULUS Rift!

Im Rahmen von Projekten der Industrie 4.0 wächst das Interesse der Unternehmen an Themen wie Virtueller Inbetriebnahme oder 3D-Prozessvisualisierung in Echtzeit. Durch kostengünstige und überall anwendbare Displays wie die 3D-Brille OCULUS Rift werden virtuelle Szenarien in Maschinenbau und Automatisierungstechnik bald zum Alltag gehören. Als Pionier bringt tarakos mehr als zehn Jahre Erfahrung mit: "Mit Kunden wie Siemens, Bosch-Rexroth, Mewes & Partner oder Lucas Nülle haben wir erfolgreiche Projekte realisiert", berichtet Geschäftsführer Herbert Beesten. "Ab sofort stellen wir unsere preiswerte Gesamtlösung einer breiten Anwenderbasis zur Verfügung." Die technische Entwicklung hat schon lange den nötigen Reifegrad erreicht: Die 3D-Visualisierungskomponente taraVRcontrol wurde in dem gerade abgeschlossenen EU-Forschungsprojekt AVANTI unter der Konsortialführung von Daimler eingesetzt. Die steuerungsunabhängige Komponente kann einzeln verwendet oder als .Net-Assembly und ActiveX-Modul in fremde Software und Prozessvisualisierungssysteme eingebunden werden. tarakos bietet verschiedene Lizenzmodelle bis hin zur embedded OEM-Nutzung an. Ein Anwendungsbeispiel auf der Messe zeigt, wie Lehrlinge und Studenten die SPS-Programmierung an einer virtuellen Mechatronik-Anlage erlernen können - die zugleich als Hardware von Kooperationspartner Lucas Nülle zur Verfügung gestellt wurde! Weitere Möglichkeiten, wie die Verwendung einer physics-engine, können die Besucher mit der 3D-Brille ebenfalls selbst erleben.

Mit dem taraVRbuilder verschafft tarakos dem Automatisierungstechniker zusätzlich den benötigten 3D-Content. Aus einer Bibliothek mit über 500 skalier- und parametrierbaren VR-Objekten lassen sich schnell und einfach, ohne CAD- oder Programmierkenntnisse die verschiedensten Anlagen aufbauen. Sämtliche Daten, 3D-Modelle und Funktionen können zur Visualisierung in taraVRcontrol verwendet und mit echten Daten gespeist werden. Ebenso können Anlageninformationen wie 3D-Modelle oder Strukturdaten aus Engineering-Systemen im AutomationML-Format in taraVRcontrol übernommen werden.

Mit der Komplettlösung von tarakos findet man schnell und einfach Antworten auf viele Fragen von der Anlagenvisualisierung bis zur Simulation von Automatisierungsprozessen. Das praxisgerechte Duo aus dem Assistenz-System taraVRbuilder und dem Diagnose-System taraVRcontrol ebnet den Weg zur Industrie 4.0. Wirtschaftlich und schnell werden Automatisierungslösungen mit eigenen 3D-Daten oder animierten Modellen aufgebaut, getestet und optimiert. Damit werden Produktionsausfälle und Engpässe verhindert und zahlreiche Abläufe im Vorfeld verbessert. Die Anlagenkapazitäten werden besser ausgelastet und effizienter eingesetzt.





Über tarakos

Seit 2000 entwickelt und vertreibt die tarakos GmbH Software für virtuelle Realität. Ihren Firmensitz hat sie in der Denkfabrik im Wissenschaftshafen von Magdeburg: Geringe Einstiegskosten für Software und Schulung und die einfache Benutzung an Standard-Rechnern bilden das Alleinstellungsmerkmal der Produktfamilie. Dazu gehören der taraVRbuilder zur Materialflussoptimierung in Fabriken, Förder- und Lageranlagen und taraVRcontrol zur Visualisierung und Verbesserung von Produktionsabläufen, die von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) kontrolliert werden. tarakos betreut Schlüsselkunden direkt und baut in Deutschland und anderen Ländern ein leistungsfähiges Netzwerk von Vertriebs- und Servicepartnern auf. Zum Kundenkreis gehören inzwischen namhafte Unternehmen wie VW, Porsche, Trumpf, Daimler, BMW, Knapp, LTW, SSI Schäfer, etc. . Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.tarakos.de

tarakos GmbH

