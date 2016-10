Pyrex Optimum - die unkaputtbare Ofenform in neuem Look

Mit Rezept: Gegrillter Sesamlachs auf Asia-Gemüse

Gegrillter Sesam-Lachs auf asiatischem Gemüsebett in der Form Pyrex Optimum (Rezept: Stefan Wiertz)

(firmenpresse) - Backen, kaltstellen, grillen, schockfrosten, gratinieren, einfrieren oder wieder aufwärmen - Auflaufformen müssen im Küchenalltag eine Menge aushalten. Gut zu wissen: Auf die Ofenformen "Optimum" von Pyrex aus speziell gehärtetem Borosilikatglas ist auch bei extremen Temperaturen von -40° C bis 300° C Verlass. Selbst plötzliche Temperatur-Unterschiede von bis zu 220° C steckt das Glasgeschirr mühelos weg. Dank des neuen, überarbeiteten Designs - die Formen wurden "tiefergelegt" und mit breiteren Griffen ausgestattet - punktet Pyrex Optimum zudem mit großem Fassungsvermögen und komfortabler Handhabung.

Auch der Look überzeugt: Die zeitlos eleganten Glasformen fügen sich beim Servieren dezent in jede Tischdekoration ein und geben den Blick auf das Wesentliche frei: die Speisen! Kreative Gerichte kommen so in ihrer ganzen Farbpracht zur Geltung.

Pyrex Optimum ist vielseitig einsetzbar in Ofen, Kühlschrank, Gefrierschrank und Mikrowelle. In der Spülmaschine lassen sich die Formen zudem schnell und einfach reinigen. Erhältlich ist Pyrex Optimum in allen großen Warenhäusern und Lebensmittelmärkten in verschiedenen Formen und Größen. Der empfohlene Endverbraucherpreis liegt je nach Produktvariante zwischen 10,99 EUR und 19,99 EUR.

TV-Koch Stefan Wiertz hat die Borosilikatglas-Formen von Pyrex einem kulinarischen Härtetest unterzogen und originelle Rezepte kreiert, bei denen das hitzebeständige Kochgeschirr seine Stärken voll ausspielen kann. Sein Rezepttipp für Pyrex Optimum: Gegrillter Sesamlachs auf asiatischem Gemüsebett.

Gegrillter Sesamlachs auf asiatischem Gemüsebett

Zutaten für 4 Personen | Zubereitungszeit: 45 Minuten | Schwierigkeitsgrad: einfach

1,2 kg Lachs küchenfertig (ohne Haut und Gräten)

200 g Möhren

200 g Fenchel

200 g Kohlrabi

200 g Staudensellerie

50 ml Orangensaft

70 ml Sesamöl

50 ml Sweet Chili Sauce

10 ml Ahornsirup

25 g Ingwer

50 g heller Sesam

2 Bio-Zitronen (Abrieb und Saft)

2 Knoblauchzehen

2 Stängel Zitronengras

Salz

Zubereitung:

1. Den Backofen auf 165 °C vorheizen.

2. Das Gemüse putzen. Möhren, Fenchel und Kohlrabi in etwa 5 mm dicke Stifte, den Staudensellerie in dünne Scheiben schneiden. Knoblauch und Ingwer schälen und fein würfeln. Das Zitronengras mit dem Messerrücken anquetschen. Das Gemüse mit dem Orangensaft, 50 ml des Sesamöls, Sweet Chili Sauce, Abrieb und Saft der Biozitronen, Knoblauch, Zitronengras, 15 g des Ingwers und etwas Salz in eine hitzebeständige Ofenform geben (z.B. Pyrex Optimum) und gut miteinander vermischen. Im Backofen 15 Minuten schmoren lassen.

3. In der Zwischenzeit den Sesam für den Lachs in einer Pfanne rösten. Den gerösteten Sesam mit dem restlichen Sesamöl, Ahornsirup, dem restlichen Ingwer und Salz in einer Schüssel gut verrühren.

4. Das Gemüse in der Form aus dem Ofen nehmen. Den Ofen auf 185 °C stellen (Umluft/Grill). Den Lachs auf das warme Gemüsebett legen und mit dem Sesamsud bestreichen. Die Form in den Ofen schieben und den Lachs auf dem Gemüsebett etwa 15 Minuten im Ofen grillen.

Tipp: frische Orangenfilets anstelle der üblichen Zitrone zum Lachs servieren.





Seit über 100 Jahren steht Pyrex für hochwertiges Kochgeschirr. Ihre Bekanntheit verdankt die Marke ihren hitzebeständigen Glasbehältnissen aus speziell gehärtetem Borosilikatglas. Boron - ein metallähnliches Element - verleiht diesem Material seine besondere Hitzeresistenz. Zusätzliche Haltbarkeit bekommen die Glasbehältnisse von Pyrex durch ein spezielles Härtungsverfahren, bei dem die Formen direkt nach dem Modellieren sehr schnell abgekühlt werden. Damit sind sie für den Einsatz im Ofen ebenso geeignet sind wir für den Kühlschrank, den Gefrierschrank, die Mikrowelle und die Spülmaschine. Hergestellt werden sie vom Pyrex-Lizenzinhaber International Cookware in dessen firmeneigener Produktionsanlage für Borosilikatglas in Chteauroux (Frankreich). Mehr als 500 Mitarbeiter produzieren dort jährlich 38 Millionen Glasteile.



Über die Borosilikatglas-Formen hinaus bietet Pyrex heute ein breites Sortiment an Kochgeräten in zahlreichen Materialien und Designs - darunter Keramikgefäße für den Ofen, antihaft-beschichtete Metall- und Silikon-Backformen, Kochgeschirr für die Herdplatte, Gefäße zur Zubereitung und Kochutensilien.

Kommentare zur Pressemitteilung