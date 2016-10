Mitteldeutsche Zeitung: zur Räumung des Flüchtlingscamps in Calais

(ots) - Es bedarf aber schon entschlossenen Wunschdenkens,

um zu glauben, der Andrang der nach Britannien strebenden, an

Frankreichs Kanalküste strandenden Flüchtlinge werde zurückgehen, nur

weil das größte Camp dem Erdboden gleichgemacht wird. Während sich

der "Dschungel" von Calais lichtet, Busse und Bagger vorfahren,

erhalten andere wilde Flüchtlingscamps an Frankreichs Kanalküste

bereits neuen Zulauf. Derweil steht der Rest des Landes vor neuen

Herausforderungen. In seelenlosen französischen Vorstädten

aufwachsende Nachfahren arabischer und afrikanischer Einwanderer, die

sich auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt als Bürger zweiter Klasse

erleben, begehren auf gegen den Staat, den sie für ihre Situation

verantwortlich machen.







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.10.2016 - 19:26

Sprache: Deutsch

News-ID 1416204

Anzahl Zeichen: 1033

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung