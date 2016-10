EANS-Adhoc: ams AG / ams erwirbt Heptagon, den führenden Anbieter für

hochwertiges optisches Packaging, und wird klare weltweite Nummer 1 bei

optischer Sensorik; Ergebnisse des 3. Quartals um Mittelwert der erwarteten

Spanne vor Einbeziehung von Veräußer

Geschäftszahlen/Bilanz/9-Monatsbericht/Übernahme

24.10.2016



Transaktion mit transformativem Charakter schafft führenden Anbieter

von Komplettlösungen für optische Sensoren und Packaging; finanzielle

Eckdaten für das dritte Quartal 2016



Premstätten, Österreich (24. Oktober 2016) - ams (SIX: AMS), ein

weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensor- und

Analoglösungen, hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 100% der Anteile

an Heptagon, dem weltweit führenden Anbieter von

Hochleistungstechnologien für optisches Packaging und Mikrooptik,

unterzeichnet. Durch die Transaktion wird ams zum klar führenden

globalen Anbieter von optischen Sensortechnologien und setzt sich an

die Spitze der Branchen- und Technologietrends, um in neuen

Anwendungen zu wachsen. In einem positiveren Consumer-Marktumfeld

verzeichnet ams einen Umsatz und eine operative Marge im 3. Quartal

2016 um den Mittelwert der Erwartungen vor Einbeziehung von

Veräußerungs- und Währungseffekten. Aufgrund eines kundenspezifischen

Effekts, einer schwachen Produktionsausbeute einer Produktlinie und

Endmarkteinflüssen im Nicht-Consumer-Geschäft erwartet ams ein

gedämpftes 4. Quartal mit einem Umsatz von EUR 127-134 Mio. bei

sequentiell niedrigerer operativer Marge.



Heptagon ist ein global führender Anbieter von Lösungen für

Mikrooptik und optische Sensorik mit besonderer Expertise bei

Hochleistungslösungen für optisches Packaging, wo das Unternehmen als

Innovationsführer positioniert ist. Dank seines hervorragenden



Optik-Know-how, das durch ein erfahrenes Entwicklungsteam für

Optikkomponenten ergänzt wird, hat Heptagon eine führende

Marktposition als Anbieter von branchenführenden Integrations- und

hochwertigen Packaginglösungen für die optische Sensorik aufgebaut.



Heptagon konzentriert sich derzeit auf den Consumer-Markt und ist ein

wichtiger Zulieferer für Anwendungen in Mobilgeräten, die optisches

Packaging in sehr hohen Volumina für besonders kleine Baugrößen

benötigen. Aufgrund der Stärken seiner Technologie sieht Heptagon

hervorragende Wachstumsmöglichkeiten innerhalb der derzeitigen

Kundenbasis, zu der ein wichtiger Kunde mit Fokus auf den Smartphone-

und Mobilgerätemarkt zählt. Der Sitz und die Produktion von Heptagon

befinden sich in Singapur, während das F&E-Zentrum in Rüschlikon,

Schweiz, angesiedelt ist. Das Unternehmen hat mehr als 830

Beschäftigte, darunter etwa 120 Ingenieure und etwa 500

Produktionsmitarbeiterinnnen und -mitarbeiter. Heptagon verfügt über

ein ausgesprochen starkes und geschütztes IP-Portfolio einschließlich

mehr als 250 Patentfamilien, vornehmlich im Bereich optisches

Packaging.



Die laufende Umsatzgrößenordnung von Heptagon auf 12 Monats-Basis

(run rate) beträgt etwa USD 90 Mio. bei einer negativen operativen

Profitabilität aufgrund der derzeitigen Unterauslastung der

Produktionskapazität. Heptagon erwartet, basierend auf seiner

bestehenden Umsatz- und Kapazitätspipeline sowie bestehenden

Vereinbarungen mit Kunden, ein bedeutendes Umsatzwachstum in den

kommenden Jahren mit Beginn in der Jahresmitte 2017. Zur Vorbereitung

auf dieses erwartete Wachstum hat Heptagon bereits mit einem

umfangreichen Ausbau seiner Produktionskapazität in Singapur

begonnen, der Gesamtinvestitionen von mehr als USD 250 Mio. in 2016

und 2017 umfasst. Diese Expansion basiert auf einer bestätigten

Vereinbarung mit einem Kunden über die Nutzung der zusätzlichen

Fertigungskapazität und wird vollständig aus bestehenden Barmitteln

des Unternehmens finanziert. Dementsprechend ist keine Finanzierung

seitens ams notwendig.



Die Transaktion besteht aus einer Vorabzahlung in bar und Aktien in

Kombination mit einer wesentlichen Besserungsvereinbarung. Die

Vorabzahlung beinhaltet USD 64 Mio. in bar aus bestehenden

Finanzmitteln von ams, eine Kapitalerhöhung im Umfang von 15% der

ausstehenden Aktien aus bestehendem genehmigten Kapital (unter

Ausschluss des Bezugsrechts) und Aktien aus derzeit gehaltenem

Bestand an eigenen Aktien. Der Gesamtwert der Vorabzahlung beträgt

damit etwa USD 570 Mio. Die Besserungsvereinbarung ist abhängig von

den zukünftigen Geschäftsergebnissen von Heptagon über das Jahr 2017

hinweg und hat einen potentiellen maximalen Umfang von USD 285 Mio.

Nach der Aktientransaktion im Rahmen der Vorabzahlung erwartet ams,

dass die derzeitigen Anteilseigner von Heptagon, zu denen

Finanzinvestoren, Management und Beschäftigte zählen, knapp 20% an

ams halten werden. Der Abschluss der Transaktion wird abhängig von

bestimmten Genehmigungen und dem Eintritt gewisser in den

Vereinbarungen mit den Verkäufern definierter Bedingungen innerhalb

der kommenden drei Monate erwartet. ams plant, Heptagon nach

Abschluss der Transaktion vollständig in seine bestehende

Organisation zu integrieren.



Die Verbindung von ams und Heptagon schafft den weltweit klar

führenden Anbieter von Komplettlösungen für optische Sensorik, der

damit über eine globale Umsatzgrößenordnung und die Kompetenz

verfügt, Technologietrends und Innovation zu definieren und

voranzutreiben. Vor dem Hintergrund zunehmender Wertschöpfung aus

anspruchsvollen Packagingtechnologien für künftige optische

Sensoranwendungen maximiert die Transaktion den Wert des

herausragenden Know-how von ams und Heptagon bei der Entwicklung und

Fertigung von optischen Lösungen. ams ist überzeugt, dass diese

Komplettlösungskompetenz eine bessere Abdeckung der Kundenbedürfnisse

bei hochwertigen Optikanwendungen ermöglicht. Mit der Erweiterung um

Heptagon beschleunigt ams zudem den Ausbau seiner Kompetenzen bei

Sensor Fusion und Sensor Hubs. Der Marktzugang von ams im Bereich

Consumer und Smartphone wird nach Erwartung von ams die

Kundenbeziehungen von Heptagon unterstützen und die Kundenbasis von

Heptagon für Sensorlösungen des erweiterten Unternehmens verbreitern.



ams erwartet eine Erhöhung und Beschleunigung seiner mittelfristigen

Wachstumsmöglichkeiten durch die Erweiterung um Heptagon,

insbesondere bei optischer Sensorik im Consumer-Bereich.

Einschließlich Heptagon hat ams daher als Ziel eine durchschnittliche

jährliche Unternehmenswachstumsrate (CAGR) von 30% für die kommenden

drei Jahre definiert, verbunden mit einem Profitabilitätsziel von 30%

operativer (EBIT) Marge ab 2019. ams erwartet, dass substantielle

Erhöhungen seines Zulieferwertanteils im Bereich Smartphone und

Mobilgeräte als wichtige Treiber für dieses erwartete Wachstums

dienen werden.



Alexander Everke, CEO von ams, stellt fest: "Mit der Kombination von

ams und Heptagon schaffen wir die klare Nummer 1 bei optischen

Sensortechnologien und schalten bei der Innovationsfähigkeit in den

höchsten Gang. In Folge dessen erwarten wir, dass ams die

Entwicklungstrends der optischen Sensorik in den kommenden Jahren

bestimmen und seine Marktdurchdringung ausweiten wird. Im

Zusammenwirken mit unserer führenden Position in den anderen

ams-Zielmärkten Umwelt-, Image- und Audiosensorik wird diese

strategische Transaktion ams zum weltweit führenden Anbieter von

Sensorlösungen wandeln."



Der ausgewiesene Gruppenumsatz im dritten Quartal betrug EUR 146,7

Mio. (um den Mittelwert der Erwartungen vor Einbeziehung von

Veräußerungs- und Währungseffekten), das ist ein Anstieg um 11%

gegenüber dem Vorquartal und eine Abschwächung um 4% gegenüber EUR

153,0 Mio. im Vorjahresquartal. Auf Basis konstanter Wechselkurse lag

der Umsatz im dritten Quartal um 4% niedriger als im

Vorjahresquartal.



Die bereinigte Bruttogewinnmarge (vor akquisitionsbedingtem Aufwand

und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) blieb im dritten Quartal

mit 55% auf hohem Niveau, während die Bruttogewinnmarge gemäß IFRS

53% betrug, verglichen mit 56% beziehungsweise 54% im

Vorjahresquartal. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) (vor

akquisitionsbedingtem Aufwand, Aufwand für aktienbasierte Vergütung

und Ergebnis aus Veräußerung) für das dritte Quartal betrug EUR 28,0

Mio. oder 19% des Umsatzes und lag damit im Rahmen der Erwartungen,

zugleich ist dies ein Rückgang gegenüber EUR 38,5 Mio. im

Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBIT) gemäß IFRS für das

dritte Quartal lag bei EUR 49,7 Mio. oder 34% des Umsatzes, das ist

ein Anstieg gegenüber EUR 35,1 Mio. im dritten Quartal 2015. Dieses

operative Ergebnis gemäß IFRS beinhaltet ein Ergebnis aus Veräußerung

in Höhe von EUR 29,7 Mio. aus dem Verkauf des Wireless-Geschäfts im

dritten Quartal.



Das Nettoergebnis des dritten Quartals betrug EUR 55,9 Mio. gegenüber

EUR 34,0 Mio. im Vorjahresquartal. Das unverwässerte und verwässerte

Ergebnis je Aktie betrug CHF 0,91/0,88 bzw. EUR 0,84/0,81 auf Basis

von 66.860.524/69.171.109 Aktien (unverwässert/verwässert;

gewichteter Durchschnitt), verglichen mit CHF 0,63/0,61 bzw. EUR

0,49/0,47 für das Vorjahresquartal auf Basis von

68.935.827/71.718.080 Aktien (unverwässert/verwässert; gewichteter

Durchschnitt). Das Nettoergebnis und das Ergebnis je Aktie beinhalten

Effekte aus dem Ergebnis aus Veräußerung bezüglich des Verkaufs des

Wireless-Geschäfts. Das zugrundeliegende unverwässerte und

verwässerte Ergebnis je Aktie für das dritte Quartal ohne

Einbeziehung dieser Effekte lag bei CHF 0,42/0,41 bzw. EUR 0,39/0,37.

Der operative Cashflow für das dritte Quartal betrug EUR 45,2 Mio.

gegenüber EUR 36,2 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der

Gesamtauftragsbestand (ohne Konsignationslagervereinbarungen) am 30.

September 2016 lag bei EUR 132,2 Mio., das ist eine Abschwächung

gegenüber EUR 146,6 Mio. am Ende des zweiten Quartals und ein Anstieg

gegenüber EUR 101,4 Mio. am 30. September 2015.



Die Geschäftsentwicklung von ams verlief im dritten Quartal 2016

positiv und zeigte einen attraktiven Anstieg bei Umsatz und Ergebnis

gegenüber dem Vorquartal, der auf höherer Volumennachfrage im

Consumer- und Smartphone-Markt beruht. Diese Ergebnisse

unterstreichen die starke Marktposition von ams im Consumer-Markt

sowie in der gesamten Bandbreite seiner Consumer- und

Nicht-Consumer-Geschäftsbereiche.



Der Bereich Consumer & Communications verzeichnete erfreuliche

Ergebnisse im dritten Quartal dank eines deutlichen Zuwachses der

Gesamtvolumina gegenüber dem Vorquartal. ams konnte dabei von der

Markteinführung neuer Smartphone-Plattformen in einem attraktiveren

Marktumfeld profitieren, das höhere Auslieferungen seiner

hochwertigen Lichtsensorlösungen wie Umgebungslichtsensoren,

Kombinationsmodule und integrierte Multifunktionsmodule für führende

OEMs zur Folge hatte. Seine sonstigen Consumer-Produktlinien

einschließlich Audiolösungen lieferte ams weiter in bedeutendem

Volumen an wichtige Endgeräteanbieter aus, wodurch die

Geschäftsentwicklung im Consumer-Bereich unterstützt wurde. Daneben

setzte ams die umfangreichen Entwicklungs- und Design-In-Aktivitäten

zur Abdeckung seiner breit angelegten Umsatz- und Produktpipeline im

Bereich Consumer fort. Diese Pipeline reicht mehrere Jahre in die

Zukunft und umfasst ams' Mobilgeräte-Lichtsensoren der nächsten

Generation sowie die True Color-Technologie.



Die Bereiche Industrie, Medizintechnik und Automotive zeigten eine

Entwicklung im Rahmen der Erwartungen. Die Nachfrage auf den

Endmärkten außerhalb des Consumer-Bereichs entwickelt sich weiter

ähnlich wie im ersten Halbjahr und ist von begrenzter Dynamik

geprägt, da sich bestimmte endmarktbezogene und makroökonomische

Unsicherheiten anscheinend fortsetzen. Mit seinen anspruchsvollen

Sensor- und Sensorschnittstellenlösungen verfügt ams über eine starke

Marktposition in der Industriesensorik, wo ams hochwertige

Anwendungen für Industrie-OEMs und ihre Kunden weltweit unterstützt.

Das Medizintechnikgeschäft von ams wird weiter von Sensorlösungen für

die digitale Bildgebung in Computertomografie (CT), digitalem Röntgen

und Mammografie bestimmt, bei denen ams Technologieführer ist. Den

Produktionshochlauf für einen neuen asiatischen Kunden im Bereich

Bildgebung setzte ams fort. Die Sensor- und

Sensorschnittstellentechnologien von ams im Automotive-Bereich

bleiben auf Sicherheits-, Positionsbestimmungs- und neue

Sensorikanwendungen ausgerichtet.



Für das vierte Quartal 2016 erwartet ams eine gedämpfte

Geschäftsentwicklung hinsichtlich Umsatz und Ergebnis, vor allem

angesichts einer negativen Entwicklung bei einem spezifischen Kunden

im Consumer-Markt und einer schwachen Produktionsausbeute einer

Produktlinie im Industrie-Bereich. Auf Basis verfügbarer

Informationen und eines derzeitigen USD/EUR-Wechselkurses von 1,09

erwartet ams im vierten Quartal einen Umsatz von EUR 127-134 Mio.

Diese Erwartung reflektiert die Auswirkungen der negativen

kundenspezifischen Entwicklung, der schwachen Produktionsausbeute

einer Produktlinie im Industrie-Bereich, die sich nach derzeitiger

Erwartung von ams nicht vor Frühjahr 2017 normalisieren wird, von

Produktreife- und Produktmixeffekten sowie einer abgeschwächten,

nicht zur Unterstützung beitragenden Nachfragedynamik in den Märkten

von ams außerhalb des Consumer-Bereichs, in denen Unsicherheiten

anhalten. Die kundenspezifische Entwicklung kann dabei auch zu einem

negativen Margeneffekt aufgrund einer Abschreibung auf Lagerbestände

an unfertigen Erzeugnissen führen. ams erwartet daher, dass die

bereinigte operative Marge für das vierte Quartal (vor

akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte

Vergütung) durch Umsatz-, Bruttogewinnmargen- und Produktmixeffekte

beeinflusst wird und ein merklich niedrigeres Niveau von 11-13%

erreicht.



Mit Blick auf das Jahr 2017 bedeutet die Ergänzung um Heptagon eine

erhebliche Erweiterung der breit angelegten und bestätigten Umsatz-

und Entwicklungspipeline von ams. Aus dieser Ausweitung erwartet ams

bedeutende Umsatzeffekte ab der Jahresmitte 2017. Die Verknüpfung der

Wachstumspotentiale aus der ams-Pipeline mit den

Wachstumsmöglichkeiten von Heptagon unterstützt daher die erhöhten

Wachstumsziele für die kommenden Jahre auf breiter Basis.



Der Quartalsbericht zum dritten Quartal 2016 einschließlich weiterer

Finanzinformationen ist auf der Unternehmenswebsite unter

www.ams.com/eng/Investor/Financial-Reports verfügbar.



