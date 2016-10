Weser-Kurier:Über Hasskommentare bei Facebook schreibt Nobert Holst:

(ots) - Facebook-Chef Mark Zuckerberg im Gefängnis? Nein,

soweit wird es nicht kommen. Auch wenn SPD und Grüne einen Antrag in

den Niedersächsischen Landtag einbringen wollen, um der Justiz Dampf

zu machen. Sie berufen sich auf den Tatbestand der Volksverhetzung,

der immerhin mit bis drei Jahren Gefängnis bestraft werden kann.

Tatsächlich ist es haarsträubend, was Facebook viel zu lange stehen

lässt oder gar nicht erst löscht: Todesdrohungen gegen Politiker,

Hasskommentare gegen Ausländer, antisemitische Propaganda. Dabei kann

das Unternehmen auch anders, wenn es nur will: Blanke Brüste

verschwinden ratzfatz von Facebook-Seiten. Im September wurde gar das

berühmte Foto aus dem Vietnamkrieg zensiert, das ein vor Bomben

fliehendes Mädchen nackt zeigt. Gegen Zuckerberg gab es bereits

Ermittlungen der Hamburger Staatsanwaltschaft wegen Hassmails, auch

gegen Nordeuropa-Chef Martin Ott. Sie wurden eingestellt. So ist

Facebook nicht beizukommen. Auch nicht mit immer neuem Betteln, den

Kampf gegen Hassmails endlich ernst zu nehmen. Nun prüfen einige

EU-Länder, ob Sanktionen gegen den Konzern möglich sind. Dafür gibt

es den "Gefällt-mir-Daumen".







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Produzierender Chefredakteur

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.10.2016 - 21:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1416211

Anzahl Zeichen: 1525

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung