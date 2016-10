Westfalen-Blatt: zur Regierungsbildung in Spanien

(ots) - Die spanischen Sozialisten haben den letzten

Rest an politischer Vernunft zusammengekratzt. Vielleicht war es aber

auch nur die Angst vor einem Verschwinden in die Bedeutungslosigkeit.

Fest steht jedenfalls, dass sie den amtierenden Premierminister

Mariano Rajoy weiter regieren lassen werden, indem sie sich bei

seiner Wahl am Wochenende in den Cortes schlicht enthalten. Ohne

diese Enthaltung wäre es zu Neuwahlen an Weihnachten gekommen, und

alle Umfragen haben der Sozialistischen Partei für diesen Fall eine

verheerende Niederlage vorausgesagt. Rajoys Volkspartei dagegen hätte

hinzugewonnen, vielleicht sogar die absolute Mehrheit erreicht. Die

Sozialisten wären wie viele andere sozialdemokratische oder gemäßigt

sozialistische Parteien in Europa zur politischen Randgruppe mit

großer Vergangenheit degeneriert. So aber haben sie im Parlament als

gewichtige Opposition ein Wort mitzureden und können das Scheitern

der Minderheitsregierung wenigstens über eine Sachfrage herbeiführen.

Das ist immer glaubwürdiger als eine reine Personalfrage, so wie es

jetzt der Fall gewesen wäre. Der Meinungsumschwung bei den

Sozialisten ist also kein Achtungserweis für den seit zehn Monaten

und zwei Parlamentswahlen »geschäftsführenden« Ministerpräsidenten

Rajoy. Es war schlicht das kleinere Übel. Möglich wurde die Wende

durch den Rückzug des Sozialistenchefs Pedro Sánchez, der beim Namen

Rajoy nur noch rot sah. Einfach wird es für den Konservativen nun

gleichwohl nicht. Eine Bruchstelle bleibt die Austeritätspolitik.

Sie hat Spanien zwar in den letzten Jahren halbwegs saniert und der

momentane Aufschwung mit den größten Wachstumszahlen in der EU

zeitigt auch seine Früchte: Die Arbeitslosenzahlen sinken, der Export

boomt, die Baubranche erholt sich. Aber populär ist diese Politik

keineswegs. Linksextreme Parteien wie Podemos werden versuchen, die



Straße dagegen zu mobilisieren. Die größte Herausforderung jedoch

ist: Rajoy muss ernsthaft an seiner eigenen Glaubwürdigkeit arbeiten.

Die hängt weniger mit seiner Person zusammen - er gilt als

Aktenfresser - als vielmehr mit der eigenen Partei. Bei zu vielen

Korruptionsskandalen hat er nicht konsequent durchgegriffen und sich

von manchen Parteifreunden getrennt. Das muss er jetzt nachholen,

wenn er glaubwürdig bleiben und so seine schärfste Waffe, drohende

Neuwahlen, über den Sozialisten schweben lassen will. Sicher, das Amt

vermittelt ein gewisses Maß an Autorität, aber, so wissen wir seit

Max Weber, zur Führungsstärke gehört auch ein Stück natürliche

Autorität, konkret: persönlicher Mut. Den muss Rajoy in nächster Zeit

zusammenkratzen. Deshalb ist der wirkliche Gegner nicht die

Sozialistische Partei, sondern er selbst.







