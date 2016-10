Rheinische Post: Kommentar /

Ceta deckt Defizite auf

= Von Martin Kessler

(ots) - Der Widerstand der belgischen Regionen gegen

das Handelsabkommen Ceta, das die EU mit Kanada ausgehandelt hat,

entspringt einem demokratischen Impuls. In der EU bestimmen eben

nicht Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker oder die wichtigsten

Regierungschefs, was geschieht, sondern letztinstanzlich der

Souverän, also die Bürger durch ihre Parlamente. Allerdings ist es

erlaubt, darüber nachzudenken, ob demokratische Regeln nicht

effizienter angewandt werden können als im Fall Belgien, das mit

seiner Weigerung vielleicht ein wichtiges Handelsabkommen zu Fall

bringt, das die überwiegende Mehrheit wünscht. Man sollte deshalb

nicht einer kleinen Gruppe erlauben, das letzte Wort zu haben und so

die ganze Gemeinschaft erpressen zu können. Sinnvoller wäre es

gewesen, alle Parlamente früher in den Prozess einzubinden und sie so

zeitgleich wie möglich abstimmen zu lassen. Dann wäre schneller klar

geworden, wer zustimmt oder sich verweigert. Es kann aber auch dann

sein, dass ein Vertrag scheitert. So funktioniert Demokratie nun

einmal.



