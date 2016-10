Rheinische Post: Kommentar /

(ots) - Jetzt also Gerhard Schröder: Der Altkanzler

soll als Schlichter die Zerschlagung von Kaiser's abwenden. Dass die

Belegschaft nach jedem Strohhalm greift, ist verständlich. Doch ob

Schröder Erfolg hat, ist zweifelhaft. Als Kanzler hatte er einst zur

Rettung von Holzmann ein Rettungspaket geschnürt, was Wettbewerber

verprellte und wirkungslos war - der Baukonzern ging trotzdem pleite.

Auch bei Kaiser's haben politische Interventionen wie die

Ministererlaubnis von Sigmar Gabriel marktwirtschaftlich nötige

Entscheidungen, in diesem Fall das Ende einer schlecht geführten

Supermarktkette, nur verzögert. In der Theorie ist die

Ministererlaubnis eine gute Sache. Es gibt Fälle, in denen eine

Fusion schlecht ist für den Wettbewerb in Deutschland, aber nötig zum

Bestehen im globalen Wettbewerb. 22 Mal wurde eine Erlaubnis seit

1973 beantragt - und meist vom Minister abgelehnt. Doch dass Gabriel

den Schutz von Kaiser's-Jobs als Gemeinwohl definierte, zeigt, was

passiert, wenn das Recht in falsche Hände gerät. Wenn Minister mit

der Ministererlaubnis nicht verantwortungsvoll umgehen können, muss

sie weg.



