Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur britischen Premierministerin: Flitterwochen sind vorbei, von Jochen Wittmann

(ots) - Nach ihrem Senkrechtstart haben für Theresa May

die Mühen der Ebenen begonnen. Als die 60-Jährige im Juli praktisch

durch Akklamation ins Amt der britischen Premierministerin kam, hatte

sie zunächst beeindruckt durch einen klaren Kopf und eine ruhige

Hand. Sie nahm eine umfangreiche Neugestaltung des Kabinetts vor,

machte in programmatischen Reden ihre Prioritäten deutlich und ließ

keinen Zweifel daran, wer die Zügel in der Hand hält. Doch

mittlerweile trügt der Eindruck der unangefochtenen Stärke. Nach 100

Tagen im Amt sind die Flitterwochen vorbei. Längst wird die Autorität

der Premierministerin an verschiedenen Fronten herausgefordert. Und

besonders deutlich zeigt sich das beim Thema Brexit. Das Projekt des

Austritts aus der EU ist von existenzieller Bedeutung für

Großbritannien, geht es doch darum, wie die wirtschaftliche Zukunft

gestaltet werden soll, wenn man einen Binnenmarkt von 500 Millionen

Konsumenten verlassen will. Kein Wunder, dass sich jetzt überall

Bruchlinien eröffnen: im Parlament, im Kabinett und im Streit mit der

schottischen Regionalregierung. Mit diesem Thema wird Theresa May

stehen oder fallen. Und es wird ein Abenteuer, hält sie an ihren

roten Linien fest, die einen harten Brexit garantieren. Viele in

ihrer Partei freuen sich auf die Nach-Brexit-Ära: Endlich von den

Fesseln der EU befreit, jauchzen sie, endlich können wir wieder eine

unabhängige Nation sein, die mit der ganzen Welt Freihandel treibt.

Sie sehen die Zukunft Großbritanniens als eine Art Singapur am

Westrand Europas. Doch andere fürchten: Es wird ein Abenteuer, das

nicht gut ausgehen kann.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.10.2016 - 21:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1416222

Anzahl Zeichen: 2033

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung