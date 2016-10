Badische Neueste Nachrichten: Die Zeit wird knapp - Kommentar von RUDI WAIS

(ots) - Diesmal allerdings, so scheint es, hagelt es nur

Absagen, was nicht nur ein schlechtes Licht auf die

Verhandlungsführer wirft, sondern auch auf einige der Angesprochenen

selbst. Die Präsidentschaft gleich zweimal auszuschlagen, wie es

BVG-Präsident Andreas Voßkuhle offenbar getan hat: Dazu gehört schon

ein besonderes Maß an Chuzpe.







Pressekontakt:

Badische Neueste Nachrichten

Klaus Gaßner

Telefon: +49 (0721) 789-0

redaktion.leitung(at)bnn.de



Original-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Neueste Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.10.2016 - 21:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1416223

Anzahl Zeichen: 635

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Neueste Nachrichten

Stadt: Karlsruhe





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung