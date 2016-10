Westfalenpost: Lorenz Redicker zu Hartz-IV-Sanktionen

(ots) - Auf fast eine Million beläuft sich die Zahl der im

vergangenen Jahr verhängten Sanktionen gegen Hartz-IV-Bezieher. Leben

also eine Million Sozialbetrüger in unserem Land? Mitnichten. In den

meisten Fällen geht es um Lappalien, einen verschlafenen Termin beim

Jobcenter zum Beispiel. Und klagen die Betroffenen gegen die

verhängte Sanktion, sind sie in 40 Prozent der Fälle auch noch

erfolgreich. Natürlich ist es richtig, Betrüger zu belangen, auch

Sozialbetrüger. Wer eine Erbschaft verschweigt und widerrechtlich

weiterhin Arbeitslosengeld II bezieht, gehört bestraft. Aber ist eine

Mutter, die den Namen des Vaters ihres Kindes verschweigt, eine

Betrügerin? Leistungskürzungen gegen die "Kunden" lösen nicht das

Hauptproblem der Jobcenter. Das liegt bei der viel zu hohen

Langzeitarbeitslosigkeit. Ein nennenswerter Anteil der Arbeitslosen

profitiert seit Jahren nicht von der guten Entwicklung am

Arbeitsmarkt; Hartz-IV-Karrieren ganzer Familien sind längst

legendär. Hier müssten Politik und die Bundesagentur für Arbeit

ansetzen, nach brauchbaren Lösungen suchen. Wer stattdessen

Sanktionen verschärft, erweckt nur den Eindruck, er wolle von den

eigentlichen Problemen, von der eigenen Untätig- und Unfähigkeit

ablenken.







