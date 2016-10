Mecklenburg-Vorpommern-Info.Net informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, einem Forum und Anzeigen!

(firmenpresse) - Mecklenburg-Vorpommern (Abkürzung MV) ist ein Land im Nordosten Deutschlands im Zentrum des südlichen Ostseeraumes.



Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern entstand 1945 als Vereinigung des Landes Mecklenburg und Vorpommern. Nach der Aufteilung in drei Bezirke in der DDR im Jahr 1952 wurde es 1990 neu gegründet und im Zuge der Wiedervereinigung ein Land der Bundesrepublik Deutschland.



Das Land Mecklenburg-Vorpommern gliedert sich in sechs Landkreise und zwei kreisfreie Städte. Die Landeshauptstadt ist Schwerin.



Die größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns unter den 84 Städten des Landes ist die Regiopole Rostock. Weitere Zentren sind Schwerin, Neubrandenburg, Stralsund-Greifswald, Wismar und Güstrow.



Die Metropolregionen von Hamburg und Berlin wirken in das Land hinein, ebenso die Öresundregion über die Ostsee und Stettin mit seinem grenzübergreifenden Ballungsraum.



Dominierende Industriezweige des Landes sind die maritime Wirtschaft, Maschinenbau, Windenergie, Lebensmittelindustrie sowie Bereiche der Spitzentechnologie, vor allem Biotechnologie, Medizintechnik, #Luft- und Raumfahrt und Informationstechnik.



Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern, Dienstleistungen, die Landwirtschaft und die Gesundheitswirtschaft tragen ebenfalls erheblich zur Wirtschaftsleistung bei.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Mecklenburg-Vorpommern-Info.Net, Mecklenburg-Vorpommern, News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Forum, Kleinanzeigen, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.





