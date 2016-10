Stuttgarter Nachrichten: zum Plan, das Alkoholverbot in Baden-Württemberg aufzuheben

(ots) - Dass der Tankstellenverband nun auf eine

schnelle Umsetzung pocht, kann man ihm nicht verdenken. Dass das

Innenministerium andere Dinge momentan für wichtiger hält, deutet

darauf hin, dass die zuständigen Beamten das Vorhaben für das

halten, was es tatsächlich auch ist: eine Schnapsidee. Das Verbot

hat sich bewährt. Es gilt unter Experten bundesweit als

vorbildlich. Trotzdem will das Land es nun wieder abschaffen -

ohne Not und ohne vernünftigen Grund. Die ständige Verfügbarkeit

von Alkohol ist unbestreitbar ein großes Problem - ob man den

Erfolg des Verbots nun mit letzter Sicherheit messen kann oder

nicht.







Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd(at)stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuttgarter Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.10.2016 - 23:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1416230

Anzahl Zeichen: 981

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuttgarter Nachrichten

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung