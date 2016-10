Russland-News-247.de informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Forum und Kleinanzeigen zu Russland!

Die Homepage Russland-News-247.de informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, einem Forum und Kleinanzeigen rund um Russland!

(firmenpresse) - Russland (russische Transkription Rossija) bzw. die Russische Föderation (oder seltener Russländische Föderation; russische Transkription Rossijskaja Federazija) ist ein interkontinentaler, föderativer Staat im nordöstlichen Eurasien und flächenmäßig der größte Staat der Erde.



Entsprechend der russischen Verfassung sind die beiden Bezeichnungen Russland und Russische Föderation gleichwertig.



Russland zählt mit seinen rund 144 Millionen Einwohnern auf etwa 17 Millionen km² zu den weltweit am dünnsten besiedelten Flächenstaaten. Die Hauptstadt des Landes ist Moskau.



Ein weiteres wichtiges Zentrum des Landes ist Sankt Petersburg, das zwischen 1712 und 1918 Hauptstadt war und eine architektonische und kulturelle Brücke Russlands nach Westeuropa bildet.



Web-Link zum Russland-Portal Russland-News-247.de: http://www.russland-news-247.de



Das heutige Russland entwickelte sich aus dem Großfürstentum Moskau, einem Teilfürstentum des früheren ostslawischen Reiches Kiewer Rus, zu einem über einhundert Ethnien zählenden Vielvölkerstaat, wobei ethnische Russen heute ca. 81 Prozent der Bevölkerung ausmachen.



Gliederung: Die föderale Gliederung Russlands besteht aus neun Föderationskreisen und 85 Föderationssubjekten.



Die Russische Föderation ist "Fortsetzerstaat"der Sowjetunion in internationalen Organisationen, Atommacht und ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates.



Web-Link zu den Russland-News: http://www.russland-news-247.de/modules.php?name=News



Nach der Erholung von der postkommunistischen Transformationskrise der 1990er Jahre und in einer eingeschränkten oder defekten Variante von Demokratie wurde Russland die nach Kaufkraftparität sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt.



Russland hat neben der Volksrepublik China mit 14 die größte Anzahl Nachbarstaaten mit einer gemeinsamen Landgrenze.





Die Gesamtlänge der Landesgrenzen beträgt 20.017 Kilometer. Russland grenzt des Weiteren an fünf Meere, wobei die Küstenlinie 37.653 km umfasst.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Russland-News-247.de, Russland, Moskau, News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Forum, Kleinanzeigen, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



Dieser Beitrag wurde am Montag dem 24. Oktober 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.russland-news-247.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

IT-Service

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 25.10.2016 - 00:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1416231

Anzahl Zeichen: 2684

Kontakt-Informationen:

Firma: IT-Service

Ansprechpartner: Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.