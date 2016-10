Küche planen lassen im Küchenstudio Karlsruhe / Pforzheim

Ob Neubau oder Ausbau: Im Küchenstudio der Farr Wohnwelt kümmern sich Küchenexperten

Planung für Neubau oder Ausbau einer Küche: Farr Wohnwelt. (Bildquelle:©arsdigital - Fotolia.com)

(firmenpresse) - KARLSRUHE / PFORZHEIM. Die einen haben ganz konkrete Vorstellungen, die anderen sind offen für Ideen - Kunden, die sich im Küchenstudio der Farr Wohnwelt zu einer neuen Küche beraten lassen, kommen mit ganz unterschiedlichen Vorlieben und mit unterschiedlichem Vorwissen zu den Küchenexperten. "Unsere Aufgabe als Küchenprofis ist es dann, die Vorstellungen mit dem Machbaren zu verbinden und unkonkrete Ideen in ganz konkrete Pläne umzusetzen", umreißt Geschäftsführer Erhard Farr die Herausforderung. Im Beratungsgespräch steht dann zunächst eine exakte Raum- und Bedarfsanalyse im Vordergrund.

Im Küchenstudio (Raum Karlsruhe / Pforzheim) Eindrücke sammeln und Traumküche finden

"Meist finden Kunden beim Rundgang durch unsere Küchenausstellung wichtige Anregungen. Das Tolle daran: In unserer Präsentation können wir die moderne Technik der Küchen von heute anschaulich erklären. Unsere Kunden erspüren die unterschiedlichen Materialien und gewinnen so einen ganz persönlichen Eindruck. Viele wissen das zu schätzen", schildert der Experte für moderne Küchen. Moderne Technik - was heißt das? Erhard Farr erklärt, die Elektrogeräte passen sich heute nicht nur ergonomisch besser an denjenigen an, der die Küche nutzt. "Ein Herd wird heute in Greif- und Augenhöhe eingebaut. Mühevolles Bücken bleibt erspart. Dazu vereinen moderne Küchengeräte viele Funktionen in einem: Dunstabzug und Licht passen sich automatisch der Energieleistung des Herds und der Helligkeit im Raum an und sind leiser als die Geräusche beim Anbraten eines Steaks - moderne Technik macht es möglich. Zudem ist der Dampfabzug so effektiv, dass sich Kochgerüche nicht mehr im Raum verbreiten. Fettpartikel werden direkt abgesaugt."

Küchenplanung am Bedarf orientiert im Küchenstudio der Farr Wohnwelt

"Oft sind unsere Kunden überrascht von den technischen Möglichkeiten, die moderne Küchen bieten. Mit guten Ideen im Gepäck sorgen unsere Küchenplaner dafür, dass sich Vorstellungen mit der Realität vereinen lassen", beschreibt Erhard Farr. Dabei liegt ein Augenmerk der Planer darauf, den exakten Bedarf der Kunden zu analysieren und im Blick zu behalten, welchen Stellenwert das Kochen einnimmt. Im Küchenstudio für den Raum Karlsruhe / Pforzheim ist Küchenplanung Komplettservice, das heißt von der Planung bis zum Einbau und der Wartung werden Kunden aus einer Hand betreut.





http://www.farr-wohnwelt.de



Farr Wohnwelt (Karlsruhe / Pforzheim) steht für individuelle, kompakte und umfassende Beratung. Mit viel Fachwissen hilft Farr Wohnwelt bei der individuellen Gestaltung der Wohnraumgestaltung. In der Farr Wohnwelt finden Sie Möbel für Küchen, Wohn- und Esszimmer, Schlafzimmer und Büro.

Farr Wohnwelt GmbH

Farr Wohnwelt GmbH

