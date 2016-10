Gesund Sitzen im Büro: Drehstuhl Wilkhahn ON von hoell.de

Bewegung fördern, Muskulatur anregen, im Sitzen trainieren mit dem Bürostuhl Wilkhahn ON

Der besondere Stuhl: Wilkhahn ON. (Bildquelle:©Wilkhahn)

(firmenpresse) - Langes Sitzen, die immer wieder gleichen Bewegungsabläufe - in der modernen Arbeitswelt kann sich das zu einem gesundheitlichen Problem entwickeln. Hier setzt der Wilkhahn ON an, ein Bürodrehstuhl, der den Körper im Sitzen zu Bewegungen in alle Richtungen anregt, so wie er will und kann. Das Prinzip dahinter ist eine ergonomische Innovation, die sogenannte Trimension. Was versteht Wilkhahn darunter? "Trimension ist eine dreidimensionale stützende Kinematik, die die Bewegung des Körpers in alle Richtungen fördert und damit zugleich den Organismus stimuliert", schildert Ralf Höll, Geschäftsführer des Online-Büroeinrichters hoell.de. "Mit dem ON ist es Wilkhahn gelungen, das Thema ergonomisches Sitzen im Büro geradezu zu perfektionieren", ist Höll überzeugt.

Welche Funktionen hat der Bürodrehstuhl Wilkhahn ON von hoell.de?

Die Stärke des Wilkhahn ON ist seine dreidimensionale Mechanik, die nicht nur Bewegungen nach vorne und nach hinten, sondern in alle Richtungen unterstützt. Damit eröffnet sich eine große Bewegungsvielfalt im Vergleich zu einer synchronen Mechanik, die nur ein Vor- und Zurücklehnen zulässt. "Seitwärtskippen, rotieren - mit dem Wilkhahn ON kein Problem. Gleichmäßige, dreidimensionale Bewegungen entstehen und die Muskulatur wird angeregt. Mit dem Wilkhahn ON bewegt man sich so im Sitzen viel mehr als mit einem vergleichbaren, herkömmlichen Bürostuhl. Das erzeugt positive Wirkungen, auch auf die tiefe Rückenmuskulatur. Gesundheitsprävention im Sitzen also", erklärt Ralf Höll.

hoell.de: Der Wilkhahn ON leistet einen Beitrag zur Gesundheitsprävention im Büro

Arbeitgeber sind heute dazu verpflichtet, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass gesundheitliche Probleme erst gar nicht entstehen. Rückenleiden zählen zu den häufigsten Ursachen für eine Krankmeldung. "Mit dem Wilkhahn ON leisten Arbeitgeber aktive Gesundheitsprävention für ihre Mitarbeiter", ist Ralf Höll überzeugt. Denn der innovative Bürodrehstuhl regt mit der Beweglichkeit auch den Stoffwechsel an und trägt damit wissenschaftlich nachgewiesen zu einem ganzheitlichen Wohlbefinden am Arbeitsplatz und zu sozialen, betriebs- und volkswirtschaftlichen Vorteilen bei.





Die horst höll Büroeinrichtung GmbH ist ein Familienunternehmen in der zweiten Generation in Baden-Baden. Über 50 Mitarbeiter stellen sich dem den Anforderungen Bürowelt. Mit der 40-jährigen Erfahrung stellt das Unternehmen umfassende Konzepte und Lösungen für die Organisation in der Bürolandschaft.

