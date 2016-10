Mitteldeutsche Zeitung: Luftverkehr

Flugsicherung warnt vor Drohnen

(ots) - Weil ferngesteuerte Drohnen immer häufiger über

Regional- und Großflughäfen der Bundesrepublik aufsteigen, schlägt

die Deutsche Flugsicherung Alarm. Das berichtet die in Halle

erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). In mehr als

40 Fällen meldeten Fluglotsen und Piloten im Jahr 2016 bereits

Drohnen in direkter Nähe deutscher Airports - dabei ist der Aufstieg

dort verboten. Die Flugsicherung fordert mit Blick auf die

wachsende Zahl eine Verschärfung der Gesetzeslage für Hobbypiloten

- und geht damit noch weiter als das Verkehrsministerium in seiner

angestrebten Reform. Betroffen von den Zwischenfällen ist auch

Mitteldeutschland, auf dem Airport Leipzig/Halle meldeten Fluglotsen

in diesem Jahr bereits zwei registrierte Drohnenflüge im laufenden

Betrieb.







