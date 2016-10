NOZ: Unionsfraktionsvize Fuchs: Kanzlerin Merkel sollte 2017 erneut antreten

(ots) - Unionsfraktionsvize Fuchs: Kanzlerin Merkel

sollte 2017 erneut antreten



"Bester Trumpf im Wahlkampf" - CDU-Wirtschaftsexperte würdigt

"internationale Erfahrung"



Osnabrück. Unions-Fraktionsvize Michael Fuchs wünscht sich, dass

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Bundestagswahl 2017 erneut

antritt. "Wir haben zwölf gute Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel.

Da sollten noch vier weitere erfolgreiche Jahre dazukommen", sagte

Fuchs der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Mit Angela Merkel

als Spitzenkandidatin habe die Union "den besten Trumpf im

Wahlkampf", sagte der CDU-Politiker. Deutschland würde 2017 "genau

die Kanzlerin bekommen, die es in den nächsten vier Jahren braucht".



Angesichts der vielen Krisenherde in der Welt und der großen

Baustellen in Europa sei zu wünschen, dass an der Spitze einer

Bundesregierung "jemand steht, der so umsichtig, klug und erfahren

ist, wie Angela Merkel", so Fuchs. Das Spitzentreffen mit den

Präsidenten Frankreichs, Russland und der Ukraine habe gerade erst

gezeigt, dass "kein anderer sich international so wirksam für

deutsche und europäische Interessen einsetzen" könne. Trotz

fortbestehender Differenzen in der Flüchtlingspolitik zeichnet sich

unterdessen ab, dass auch die CSU im Bundestagswahlkampf 2017 eine

erneute Kanzlerkandidatur von CDU-Chefin Angela Merkel unterstützen

wird.



Damit wächst die Zustimmung für Merkel bei CDU und CSU. "Angela

Merkel ist unsere Kandidatin. Daran kann es keinen Zweifel geben",

hatte der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber dem

"Spiegel" gesagt. "Wenn Angela Merkel bereit ist, erneut als

Bundeskanzlerin zu kandidieren, hat sie meine volle Unterstützung",

betonte die CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt in der

"Mitteldeutschen Zeitung". In der CDU-Führung hatten bereits die

Ministerpräsidenten Hessens und des Saarlands, Volker Bouffier und



Annegret Kramp-Karrenbauer, sowie der nordrhein-westfälischen

CDU-Landeschef Armin Laschet die erneute Kanzlerkandidatur ihrer

Parteichefin befürwortet.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.10.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1416242

Anzahl Zeichen: 2533

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 121 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung