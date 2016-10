RENZ Shop 24 - RENZ Briefkastenanlagen und Briefkasten Shop - Ersatzteilshop

(firmenpresse) - Wir benutzen ihn täglich und er stellt einen wichtigen Punkt in unserem normalen Leben dar. Die Rede ist dabei vom Briefkasten. Nur durch ihn erhalten ihr täglich unsere Post, können informiert werden und sind immer erreichbar.

Doch nicht nur die praktische Zustellung der Post spielt heutzutage eine wichtige Rolle. Auch das optische Design wird zunehmend wichtiger. Somit soll der Briefkasten natürlich auch zum Haus passen und sich geschmackvoll einfügen. Ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um moderne Briefkastenanlagen geht, ist der Onlineshop von RENZ 24. Hier findet man alles, was man bei einem Briefkasten benötigt.



Das große Sortiment



Bei RENZ Shop 24 finden Sie nicht nur den klassischen Briefkasten, sondern direkt verschiedene Anlagen für alle Bedürfnisse.

Beispielsweise werden spezielle Briefkästen für Pakete angeboten. Hierbei stehen dem Kunden zwei verschieden große Modelle zur Verfügung. Die Pakete können somit vom Postboten optimal abgegeben werden, ohne dass der Empfänger zu Hause sein muss. Dies wird ermöglicht, in dem ein Paketbriefkasten über deutlich mehr Platz verfügt, als es bei einem herkömmlichen Modell der Fall ist. Somit kommen Ihre Pakte immer sicher bei Ihnen zu Hause an und Sie sparen sich den Weg zur nächsten Abholstation.

Die Paketbriefkästen stehen in verschiedenen Farben zur Verfügung. Somit kann man diese perfekt an das Haus anpassen. Auch die Möglichkeiten der Entnahme unterscheiden sich. So ist bei einigen Modellen beispielsweise eine Entnahme über das Dach und bei anderen eine Entnahme über die Rückseite möglich. Demnach kann man die Produkte perfekt an die baulichen Gegebenheiten anpassen.



Aber auch der klassische Briefkasten wird im RENZ Sjop 24 vertrieben. Bei den Einzelbriefkästen stehen satte sechs verschiedene Modelle zur Verfügung. Somit ist für jeden der richtige Briefkasten dabei. Die Briefkästen bestehen aus Edelstahl und sind somit äußerst robust gebaut. Somit verfügen sie über eine solide Langlebigkeit und sind wetterbeständig. Die Einzelbriefkästen können einfach an die Hauswand gehangen werden. Somit sind diese für den Briefträger gut zugänglich. Des Weiteren gibt es die Wandbriefkästen in den unterschiedlichsten Abmessungen. Wer demnach mehr Post erhält, kann hier durchaus zu einem etwas größeren Modell greifen. Somit wird immer genügend Platz für die anfallende Post bereitgestellt. Wer eher etwas Ausgefalleneres sucht, der ist mit dem "Linie Privat" Design bestens beraten. Hierbei handelt es sich um Wandbriefkästen in unterschiedlichen Farben mit einer gewellten Front. Somit kommt Schwung in das triste Briefkasten Design.





Des Weiteren werden auch direkte Komplettanlagen angebotene. Auch hier kann man aus mehreren Modellen wählen. So findet man beispielsweise freistehende Anlagen wieder.

Bei dieser Variante können alle Aspekte miteinander verknüpft werden. So finden beispielsweise der Briefkasten, die Klingel und auch die Freisprecheinrichtung zentral ihren Platz.



Die Briefkästen eigenen sich sowohl für einzelne Haushalte als auch für Mehrfamilienwohnanlagen. Dank des großen Sortiments und der vielseitigen Größen ist für jeden Bedarf das passende Modell im RENZ Shop 24 vorhanden. Ebenso kann eine gewerbliche Lösung gefunden werden. Demnach sind die Anlagen auch für Geschäfte und Betriebe bestens geeignet.



Das passende Zubehör



Bei RENZ Shop 24 kann man mehr als nur einen Briefkasten kaufen. So werden im Onlineshop auch das passende Zubehör und auch die richtigen Ersatzteile vertrieben. Somit erhält man ein Rumdumpaket.

Im breit aufgestellten Ersatzteilshop findet man alles, was man für einen Briefkasten benötigt. Es werden Klingelschilder oder Briefkastenschilder angeboten, man findet verschiedenen Klappen oder Türen, aber auch die richtige Beleuchtung für den Briefkasten lässt sich hier finden. Auch Schlösser, Sprechgitter oder Abdeckungen werden hier mit angeboten. Somit ist alles im Bereich des Briefkastens geboten und der Shop lässt keine Wünsche offen.









http://www.briefkastenanlagen24.de



Abraham Briefkastenanlagen24

Brückenweg 20, 18146 Rostock

Abraham Briefkastenanlagen24

Robert Abraham

Rostock

038121199



