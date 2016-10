Die Kunstmesse Zürich konnte beim Publikum punkten.

Es war auch dieses Jahr wieder ein schöner Erfolg mit zahlreichen kaufkräftigen Besuchern. Die Kunstmesse Art International Zurich ist die Publikumsmesse und Verkaufsausstellung für Kunst in Zürich.

KUNSTMESSE ART ZURICH, ZÜRICH

(firmenpresse) - Die 18. Contemporary Art Fair Zurich 2016 begeisterte durch Qualität und Internationalität. Bereits zur Vernissage am Donnerstag kamen zahlreiche Kunstliebhaber in das Kongresshaus Zürich, um die Eröffnung und den Geburtstag der 18. Kunstmesse zu feiern. Viele Verkäufe wurden so bereits am ersten Abend getätigt. Aber auch an den Folgetagen konnten die Aussteller auf der Art International Zurich sehr erfolgreich Verkäufe und Aufträge verzeichnen.



Die nächste Kunstmesse Art International Zurich findet aufgrund der mehrjährigen Sanierung des bisherigen Veranstaltungsortes im neuen Standort Puls 5 - Giessereihalle Zürich statt.



Vom 21. bis 24. September 2017 präsentieren internationale Galerien und Künstler zeitgenössische Kunst in der historischen Giessereihalle der Trendlocation Puls 5.



Die Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH ist einer der wichtigsten Kunstmarktplätze der Schweiz. Hier werden Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie einer breiten Käuferschicht angeboten.

Neben dem sehr erfolgreichen Verkauf von Kunstwerken finden Besucher und Aussteller hier viel Platz für persönliche Gespräche, zum Kontakte knüpfen und Netzwerken.

Mit Qualität, Vielfalt und Internationalität konnte sich die Kunstmesse seit 1999 als öffentliche Verkaufsausstellung, Fachmesse und Publikumsevent in Zürich etablieren. Die ART INTERNATIONAL ZURICH hat sich zu einer Institution auf dem Schweizer Messemarkt entwickelt, an der kunstaffine Menschen nicht mehr vorbeikommen.



Kommende Termine der Kunstmesse Zürich:

21.09. - 24.09.2017

20.09. - 23.09.2018

19.09. - 22.09.2019

24.09. - 27.09.2020



Nächste Kunstmesse in Zürich:

CONTEMPORARY ART FAIR ZURICH 2017

19. ART INTERNATIONAL ZURICH

22. - 24. September 2017

Puls 5 - Giessereihalle Zürich, Switzerland

Vernissage: 21. September 2017

Info: http://www.art-zurich.com





"Die Kunstmesse CONTEMPORARY ART INTERNATIONAL ZURICH ist ein aufstrebender Kunstmarktplatz in der Schweiz. Kunstbegeisterte und Investoren sollten neben den wichtigen Kunstmessen in Basel, Köln, Karlsruhe, Berlin und Innsbruck, in jedem Fall auch Zürich einmal in Augenschein nehmen. Hier finden Besucher und Aussteller durch die Kompaktheit der Messe schneller die Gelegenheit für eingehende Gespräche. In der angestrebt lockeren Atmosphäre wird die moderne Kunst direkt präsentiert, aufstrebende Newcomer haben eine gute Chance entdeckt zu werden." Quelle: Bold the Magazine, September 2016 (http://www.art-zurich.com/en/artfair_zurich_comments.html)









