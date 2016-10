Kfz-Haftpflichtbeitrag für Versicherungswechsler seit August um 14 Prozent gesunken

Kfz-Versicherungswechsel spart bis zu 60 Prozent des Beitrags /

Auch Motorradfahrer profitieren vom Preiskampf der Versicherer:

Haftpflichtprämien im Schnitt um 17 Prozent gesunken



Auch im Herbst 2016 profitieren wechselwillige

Kfz-Versicherungskunden von sinkenden Preisen. Seit August ist der

durchschnittliche Haftpflichtbeitrag in der Kfz-Versicherung bereits

um 14 Prozent gesunken. Ihren Tiefpunkt erreichen die Beiträge aber

voraussichtlich erst im November.



Für Kunden lohnt sich besonders in der Kfz-Wechselsaison ein

Vergleich verschiedener Kfz-Versicherungstarife. Im CHECK24-Beispiel

spart ein Pkw-Halter durch den Wechsel in einen günstigeren Kfz-Tarif

bis zu 60 Prozent des Beitrags (1.343 Euro p. a.).



Auch Motorradfahrer profitieren in der Wechselsaison vom

intensiven Wettbewerb der Versicherer: Der durchschnittliche

Haftpflichtbeitrag für Motorräder ist zwischen Juni und Oktober 2016

bereits um 17 Prozent gesunken.*)



Durchschnittliche Kfz-Haftpflichtprämie für Versicherungswechsler

bereits um 14 Prozent gesunken



Auch in diesem Jahr drückt der Preiskampf der Versicherer die

Beiträge für Wechselwillige: Kfz-Versicherungswechsler zahlen bereits

Ende Oktober 2016 durchschnittlich 14 Prozent weniger

Haftpflichtbeitrag als noch im August. Während die Prämie im August

durchschnittlich bei 341 Euro lag, beträgt sie aktuell nur noch 292

Euro.



Damit liegt das vorläufige Prämienniveau im Oktober 2016 neun

Prozent über dem Wert des Vorjahres. Im Oktober 2015 zahlten

CHECK24-Kunden im Schnitt 268 Euro Kfz-Haftpflichtbeitrag.



Die durchschnittliche Kfz-Haftpflichtprämie erreicht ihren

Tiefpunkt voraussichtlich im November. Spätestens nach dem Stichtag

für den Wechsel der Kfz-Versicherung am 30. November ziehen die

Preise wieder an. Verbraucher sollten mit dem Versicherungswechsel



jedoch nicht bis kurz vor Ende der Wechselfrist warten, da einzelne

Versicherer ihre Prämien bereits vorher wieder erhöhen.



Wechsel der Kfz-Versicherung spart bis zu 60 Prozent des Beitrags



Ein Wechsel der Kfz-Versicherung lohnt sich in jedem Fall. Das

zeigen fünf exemplarische Berechnungen verschiedener Fahrerprofile

von CHECK24.de. Das größte Sparpotenzial hat in der aktuellen

Betrachtung ein Fahranfänger: Während er im teuersten Tarif 2.246

Euro im Jahr für seine Kfz-Versicherung bezahlen muss, kostet der

günstigste, im CHECK24-Kfz-Versicherungsvergleich verfügbare Tarif 60

Prozent weniger. Er spart 1.343 Euro pro Jahr.



Für ein Ehepaar liegt die Ersparnis bei 750 Euro pro Jahr (52

Prozent) und auch ein Rentner zahlt durch einen Wechsel in den

günstigsten Kfz-Versicherungstarif nur noch rund die Hälfte.



Durchschnittliche Haftpflichtprämie für Motorrad seit Juni um 17

Prozent gesunken



Im Herbst profitieren auch Motorradfahrer vom Preiskampf der

Kfz-Versicherer: Zwischen Juni und Oktober 2016 ist der

durchschnittliche Beitrag für eine Haftpflichtversicherung um 17

Prozent gesunken - von 132 Euro auf 110 Euro.



Bis November wird voraussichtlich auch der

Motorrad-Haftpflichtbeitrag seinen Tiefpunkt erreichen. Aktuell

liegen die Prämien noch rund acht Prozent über dem Niveau des

Vorjahres (102 Euro).



*)Infos zur Methodik und weitere Ergebnisse unter

http://ots.de/UJtAH



