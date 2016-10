Mit einem Klick ins Vertriebsgespräch - dank neuer flexperto Integration

Erste Produktdemo auf der DKM 2016 in Dortmund

Logo der flexperto GmbH

(firmenpresse) - Berlin, 25.10.2016. Die flexperto GmbH ermöglicht ab dem ersten Quartal 2017 eine Integration ihrer digitalen Kommunikationsplattform in führende Systeme für das Managen von Kundenbeziehungen. "Durch die Verknüpfung der flexperto Plattform mit Kundenmanagement Systemen ist das Vertriebsgespräch künftig nur noch einen Klick entfernt", so Felix Anthonj, Gründer und Geschäftsführer der flexperto GmbH. Erste Partner sind Assfinet und Microsoft.

Dass die meisten Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM) für die digitale Kundenkommunikation unzureichend gerüstet sind, gilt in der Branche als gesichert. "Die CRM-Systeme sind zu komplex, um als Kommunikationsplattform zu überzeugen. Kommunikation muss einfacher und schneller möglich sein", stellt Anthonj fest.

Das von der Telekom und weiteren renommierten Investoren finanzierte Unternehmen flexperto geht daher neue Wege. Einmal verknüpft finden sich alle Kontaktdaten des Kunden automatisch in der flexperto Plattform. Vertriebsmitarbeiter können ohne umständliches Anlegen von Kundendaten mit nur einem Klick ein digitales Vertriebsgespräch starten. Durch das Zusammenführen von verschiedensten Kommunikationskanälen und Tools in einer Lösung wird flexperto fortan zur Standardplattform für die B2C Kommunikation", verspricht Anthonj.

Zusätzlich werden Aktivitäten automatisch zwischen CRM-System und der Kommunikationsplattform geteilt werden. "Damit wird das umständliche, manuelle Einpflegen von Vertriebsaktivitäten künftig der Vergangenheit angehören", sagt Anthonj. Wird über die flexperto Plattform mit einem Kunden kommuniziert, finden sich alle Aktivitäten auch in dem CRM-System abgebildet. Das erlaubt deutlich verbessertes Tracking und Reporting des Vertriebs.

"Dass anerkannte Anbieter wie Assfinet und Microsoft auf die Einbindung unserer Software vertrauen, zeigt, dass unsere Lösung zur Digitalisierung von Vertrieb und Beratung den höchsten Anforderungen entspricht", zeigt sich Anthonj erfreut. Das Unternehmen wird die Integration auf der kommenden Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft (DKM) vom 25. - 27. Oktober 2016 in Dortmund zum ersten Mal live vorstellen. Besucher haben die Möglichkeit in Halle 4 an den Ständen E01 und E04 einen ersten Eindruck zu gewinnen. Dort ist man gemeinsam mit den Partnern Assfinet, dem deutschen Marktführer bei Versicherungsmaklern, und Microsoft vertreten. Das Unternehmen bietet Interessenten eine persönliche Demo vor Ort an. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung findet sich auf http://grow.flexperto.com/dkm-crm-integration.











