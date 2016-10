45 % der Beschäftigten arbeiteten 2014 in tarifgebundenen Betrieben

(ots) - Im Jahr 2014 arbeiteten rund 45 % der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland in einem

tarifgebundenen Betrieb, das heißt in einem Betrieb, der entweder

einem Branchen- (41 %) oder Firmentarifvertrag (4 %) unterlag. Wie

das Statistische Bundesamt nach Ergebnissen der

Verdienststrukturerhebung weiter mitteilt, lag der Anteil der

tarifgebundenen Betriebe im Jahr 2014 bei knapp 15 %.



Das Ausmaß der Tarifbindung der Beschäftigten variierte zwischen

den Wirtschaftszweigen stark. In den Bereichen Öffentliche

Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung (100 %),

Energieversorgung (85 %) sowie Erziehung und Unterricht (83 %) war

die Tarifbindung am größten. Diese Wirtschaftszweige sind vornehmlich

durch die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes sowie durch die

Beamtenbesoldungsgesetze geprägt. Die niedrigste Tarifbindung der

Beschäftigten hatten die Bereiche Land- und Forstwirtschaft,

Fischerei (13 %), Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen

und technischen Dienstleistungen (20 %), Kunst, Unterhaltung und

Erholung (21 %), Grundstücks- und Wohnungswesen (22 %), Information

und Kommunikation (22 %) sowie das Gastgewerbe (23 %), bei denen

jeweils weniger als ein Viertel der Beschäftigten in tarifgebundenen

Betrieben arbeiteten. Die Tarifbindung ist somit in weiten Teilen des

Dienstleistungsbereichs unterdurchschnittlich.



Im früheren Bundesgebiet ist die Tarifbindung der Beschäftigten

mit 46 % deutlich höher als in den neuen Ländern (39 %). In der

ostdeutschen Land- und Forstwirtschaft ist nur jeder elfte

Beschäftigte (9 %) in einem tarifgebundenen Betrieb angestellt, im

ostdeutschen Gastgewerbe jeder siebte (14 %). Nur 15 % der Betriebe

in Westdeutschland und 11 % in Ostdeutschland sind an einen Branchen-

beziehungsweise Firmentarifvertrag gebunden.



Die Angaben beruhen auf den Ergebnissen der alle vier Jahre



stattfindenden Verdienststrukturerhebung, die für das Berichtsjahr

2014 Angaben von über 1 Million Beschäftigungsverhältnissen in 60 000

Betrieben berücksichtigte. Bei dieser Erhebung wurden erstmals auch

die Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten befragt. Dies

hatte einen Einfluss auf die Ergebnisse bezüglich der Tarifbindung

und lässt daher keine Vergleiche dieser Angaben mit den Ergebnissen

der Erhebung für das Berichtsjahr 2010 zu. Die Tarifbindung steigt

mit der Größe des Unternehmens, zu dem ein Betrieb gehört, sukzessive

an. Während die Tarifbindung der Beschäftigten bei Betrieben, die zu

Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten gehören, bei nur 11 %

lag, betrug der vergleichbare Wert bei Betrieben von Großunternehmen

mit 1000 und mehr Beschäftigten 82 %.



